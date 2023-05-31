У Таїланді почалися напади щурів на туристів: багато хто вже в лікарні

Знайомство з вуличною тайською їжею поблизу знаменитого пляжу Таїланду може обернутися неприємностями — аж до кількох днів у лікарні та болючих щеплень. У TikTok місцеві жителі та туристи залишають лякаючі коментарі про те, що на пляжі Банг Саєн у провінції Чонбурі почалися напади щурів на туристів. Небезпека неабияка — багатьом справді довелося побувати після цього в лікарнях, а туристам, які не мали страховки, довелося оплачувати привіки з власної кишені.

Вірусне відео запустили місцеві жителі — один із них опублікував у соцмережі відеоролик своєї сестри із укушеною раною. «Бідна сестра. Її вкусив щур, коли він їв на пляжі Банг Саєн», – заявив користувач. Постраждала в момент нападу знаходилася у південній частині пляжу Банг Саєн, який також відомий як пляж Ваннафа. Він неабияк популярний завдяки жвавим ресторанам вуличної їжі, візкам з їжею та барам. Часто місцеві готові поїсти замовлену їжу, сидячи на пляжі — або прямо на тротуарі.

На жаль, вишукування тайських гастрономів приваблюють не лише людей. Судячи з того, як миттєво «завірусилося» відео та коментарям під ним, щури для цього району стали серйозною проблемою. Там багато щурів, і всі вони не бояться людей. Стережіться бережіть свою їжу», «Вони сперли мою їжу і втекли!» – пишуть обурені користувачі.

Але інші коментарі тривожніші: «Я пролежав у лікарні два дні після укусу щура», – пише один із постраждалих. І сам автор ролика в наступному сюжеті додав, що його постраждалу сестру також доправили до лікарні, зокрема їй зробили кілька щеплень, щоб запобігти хворобам, які можуть походити від щурів.

Скандали з щурами у жвавих «гастрономічних» точках траплялися і в інших місцях, навіть у Бангоку. Тож туристам треба бути дуже уважними у подібних місцях, щоб не зіткнутися з небезпечною твариною. Якщо ж все-таки щур вкусив, рекомендується відразу звернутися за медичною допомогою — щури можуть бути переносниками вкрай небезпечних захворювань. Щоправда, доведеться пережити як мінімум уколи від сказу та правця.