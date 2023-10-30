У Таїланді під час силового штурму спецназу розкішної вілли затримано російських туристів

Російських туристів затримали в Таїланді в ході силової облави, причому для штурму вілли знадобилося понад 30 поліцейських, причому зі спецназу. Як повідомляє тайське видання Thaiger, на розкішній віллі на пляжі Банг Тао на Пхукеті поліцейські «вступили в жорстоку сутичку з іноземцями».

Все почалося з того, що четверо чиновників імміграційного управління провінції Пхукет у супроводі офіцерів поліцейської дільниці Ченг Талай провели рейд на розкішну віллу, озброївшись ордером на арешт індійця, звинуваченого «у погрозах та навіювання страху серед громадськості». Однак індієць був відсутній, натомість співробітники поліції зустріли росіянина і вимагали перевірити його документи. Термін дії візи росіянина перевищив термін дії, через що поліцейські вирішили спланувати його переведення до поліцейської дільниці для подальших судових позовів.

Але тут ситуація різко змінилася: з укриття на віллі вийшов ще один іноземець, розмахуючи бейсбольною битою та намагаючись побити поліцейських. Як заявляє видання перед такою загрозою, поліції довелося відступити і звернутися за допомогою до групи спеціального озброєння і тактики (SWAT). Далі на віллу прибули понад 30 бійців спецназу та «успішно взяли під контроль іноземних осіб».

В результаті відпочинку на віллі був виявлений індієць, що розшукується, а також троє інших іноземців. Росіянина назвали лише одного, решта осіб та громадянства залишаються нерозкриті. Усі вони прострочили візи, проте подробиці поки що не розголошуються.

Нагадаємо, що раніше тайська влада вирішила скоротити кількість туристів у популярній країні за участю місцевих жителів. Йдеться про довгострокових мандрівників із простроченими візовими документами та тих, що незаконно працюють. Для їхнього вилову чиновники курортного острова Пхукет запустили додаток і навчили місцевих, як за його допомогою доносити на іноземців.