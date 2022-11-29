У Таїланді не можуть вирішити, коли закривати бари для туристів

Власники питних закладів у туристичних місцях Таїланду просять продовжити час роботи до 4 ранку. Наразі наливати забороняють після 2 години ночі. Нововведення пропонується для таких районів, як Банг Ла на Пхукеті, Самуї, Паттая, а також Каосан Роуд, Сой Ковбой та Патпонг у Бангкоку. Міняти години прийому міцних напоїв для місцевого населення, які відпочивають, як правило, в інших місцях не пропонується.

Як вважає бізнес, це дозволить збільшити прибуток закладів на 20%, а може навіть на третину. Нічний відпочинок у багатьох туристів починається о 22 годині. Як показує статистика, найбільше відпочиваючі витрачають починаючи з першої години ночі. І на момент закриття барів у багатьох настрій вимагає продовження банкету.

Приводом для нової хвилі закликів стала позиція Комітету контролю за алкогольними напоями. У п’ятницю він виступив проти пропозиції. На думку чиновників, зміна режиму роботи підвищить кількість аварій на чверть. І щодня на дорогах фіксуватиметься на 10–20 смертей більше. Власники закладів вважають, що проблем можна уникнути завдяки контрольно-пропускним пунктам навколо розважальних районів. Правильне зонування допоможе мінімізувати кількість п’яних водіїв та ризик нещасних випадків. На боці питних закладів міністр туризму та спорту Таїланду Піпхат Ратчакітпракарн.

Остаточне рішення буде ухвалено національним комітетом на чолі з прем’єр-міністром Праютом Чан-Оча. Зустріч призначено на 22 грудня.