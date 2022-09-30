У Таїланді готується державний переворот

У Таїланді “може статися ще один військовий переворот”, “якщо буде надто багато протестів”. Таку заяву, яку озвучив міністр цифрової економіки Чайвут Танакаманусор, розтиражували місцеві ЗМІ. Причина у нинішньому прем’єрі Таїланду: протести призначено на п’ятницю, 30 вересня, той день, коли Конституційний суд Таїланду оголосить про своє рішення про 8-річне перебування прем’єр-міністра Праюта на посаді. Наскільки цей протест стане відчутним для країни, яка тільки-но зняла ковидні заборони і намагається повернути туристів — поки що велике питання.

Справа в тому, що Стаття 158 конституції Таїланду свідчить, що «прем’єр-міністр не повинен обіймати посаду загалом понад вісім років, незалежно від того, чи займає він послідовний термін чи ні». Усе питання у тому, скільки нинішній прем’єр при владі. Як заявляє одна сторона, противники свою посаду нинішній прем’єр обійняв серпні 2014 року, через три місяці після того, як він очолив переворот проти обраного уряду Йінглак Чинават — і суд повинен усунути його від влади. Прихильники Праюта стверджують, що його перебування на посаді розпочалося у квітні 2017 року, коли Його Величність Король Таїланду ратифікував розроблену військовими конституцію.

Офіційні джерела, у свою чергу, хочуть «покласти край чуткам про те, що тайська армія планує ще один державний переворот». Саме з такою заявою виступив речник Міністерства оборони Таїланду, генерал Конгчіп Тантраванич: «Запевняю вас, що жодного перевороту немає взагалі. Яка місія буде наступною для генерала Праюта, я не можу відповісти», – заявив він. Ось і подивимося найближчими днями…