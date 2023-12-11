У Таїланді для туристів вирішено терміново створити витверезники

Як безпеку у зв’язку з продовженням нічного життя в Таїланді для туристів вирішено терміново створити витверезники. Як повідомляє видання Thaiger, Національний комітет з політики щодо алкогольних напоїв ухвалив, що після того як паби та ресторани з 15 грудня продовжать години роботи до 4 ранку, необхідно створити витверезники та вжити заходів для запобігання водінню у нетверезому стані.

Зауважимо, що продовжити години роботи розважальних закладів вже планується у всіх популярних у туристів місцях, включаючи Пхукет, Чіангмай, Чонбурі, Бангкок та Самуї. Також це пошириться на готелі по всій країні.

«Це відповідає державній політиці, спрямованій на стимулювання економіки. Але нічні заклади зобов’язані суворо дотримуватись правил, особливо Закону про розважальні заклади та статтю 29 Закону про контроль над алкогольними напоями», – заявили експерти для видання.

При цьому Санті Промпхат, заступник міністра охорони здоров’я заявив, що в пабах та барах власники будуть зобов’язані проводити алкотестерні тести для клієнтів, які мають намір водити машину в нетверезому стані. І якщо питні заклади також зобов’язані надавати місця водіям, у яких рівень алкоголю в крові перевищує встановлену законом межу в 50 міліграм на децилітр, щоб вони могли протверезіти.

«Клієнти повинні залишатися у цих спеціально відведених місцях доти, доки вони не зможуть водити машину. Якщо клієнти вирішують не чекати, оператори закладу зобов’язані зв’язатися зі своїми друзями чи родичами, щоб вони відвезли їх додому або надали транспорт за рахунок клієнтів», – озвучив тайський чиновник. Ступінь здійсненності такого рішення викликає багато питань.