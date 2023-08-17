У Таїланді човен із туристами потрапив у водяний смерч: двоє зникли, п’ять отримали травми

У провінції Пхетчабурі на півдні Таїланду два туристи зникли безвісти, а ще п’ятеро людей отримали різні травми внаслідок інциденту, пов’язаного з водяним смерчем, який засмоктав човен із мандрівниками.

Подія сталася 12 серпня о 17:00 у затоці Банг Та Бун, недалеко від району Бан Лаєм, повідомляє видання The Thaiger. Човен із сімома туристами на борту потрапив у водяний смерч, внаслідок чого він перекинувся і пішов на дно. Пасажири опинилися у воді і рятувальний підрозділ Фонду Саванга Санпхета Таммасатана швидко прибув на місце.

Завдяки оперативним діям рятувальників п’ятьох змучених туристів вдалося врятувати. Однак доля двох інших, як і раніше, залишається невідомою. За попередніми даними, зниклі безвісти були чоловіками. Один із них був одягнений у гавайську сорочку, а інший – у чорну футболку та джинси. Національність туристів не встановлена.

Момент аварії було випадково записано на камеру мобільного телефону одного з відвідувачів прибережного кафе. Відеозапис показує, як водяний смерч поглинає човен із людьми. В цей час ведеться активна пошукова операція для виявлення двох зниклих мандрівників.