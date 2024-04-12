У Таїланді через спеку почало вибухати скло у автомобілів: туристам дали поради

Спека, що встановилася в Таїланді, небезпечна не тільки для туристів. Як повідомляє тайська преса, у місцевих соцмережах активно обговорюються незвичайні наслідки спеки — виявляється, через неї почало «вибухати» скло в автомобілів. Декілька таких фотографій «завірусилося» в мережі та зажадало коментар експертів, які дали корисні поради — у тому числі й туристам, якщо вони захочуть у Таїланді взяти машину напрокат.

Як пояснив Джессада Дендуангборіпант, викладач кафедри біології Університету Чулалонгкор, спека справді може призвести до руйнування скла автомобіля, але причини руйнування необхідно розглядати у кожному конкретному випадку. Він зазначив, що в більшості випадків, на фото і відео показані бічне та заднє скло, яке виготовлено із загартованого скла, а не з багатошарового скла, що використовується для лобового скла.

«Гартоване скло може розбитися через тріщини під напругою. Причиною цього може стати різка зміна температури від гарячого до холодного. Наприклад, вікна автомобіля, залишеного під палючим сонцем, можуть тріснути, коли водій повернеться і негайно включить кондиціонер на повну потужність. Також це може статися, якщо охолодити машину холодною водою або раптово піде дощ. Мікроскопічні тріщини або повітряні кишені всередині шарів скла можуть призвести до непропорційного стиску та розширення, що призведе до того, що скло розіб’ється», – запевнив експерт.

Проте, за його словами, основною причиною тріснутого скла автомобіля часто є удар предметів, що падають. «Перш ніж робити поспішні висновки, що скло вибухнуло через спеку бажано перевірити околиці на предмет важких фруктів, гілок або навіть свійських тварин, наприклад кішок, які могли впасти на автомобіль. Ушкодження, що раніше існували, такі як непомічені відколи від уламків, що летять, збільшують ймовірність руйнування скла», – заявив він. Він також зазначив, що у таких випадках нескладно виявити слід початкового удару.

«Старі автомобілі або автомобілі, які потрапили в аварії, можуть мати структурні деформації, які чинять додатковий тиск на вікна, роблячи їх більш схильними до поломки. І навпаки, скло нового автомобіля може бути розбите через виробничі чи структурні дефекти, що потребує перевірки у дилера», – додає експерт.

Також він дав поради автовласникам, як їхнім «залізним коням» пережити спеку без таких проблем. У тому числі цікаві вони будуть і «довгостроковим» туристам, та й простим, хто бажає взяти машину напрокат: