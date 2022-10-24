У Таїланді будуть великі зміни для туристів: ситуацію повернуть до дворічної давності

Таїланд незабаром попрощається з «драконівськими заходами», які два роки загрожували, зокрема й туристам, серйозними штрафами. Йдеться про масочний режим, який нарешті планують скасувати по всьому королівству.

Як заявили в The Bangkok Post, Національний комітет із інфекційних захворювань вже завершив проект оголошення, що відображає зниження ризику зараження коронавірусом у країні. У тому числі буде заявлено і те, що Міністерство охорони здоров’я незабаром скасує обов’язкове носіння масок та відповідні штрафи за порушення маскового режиму. Тобто для початку міністр охорони здоров’я має схвалити оголошення. Після схвалення документ буде опубліковано в Royal Gazette і набуде чинності.

Нагадаємо, що жорсткий масковий режим у Таїланді протримався протягом останніх двох років. Його порушникам загрожували штрафи від 6 тис. бат (близько 5800 грн.) До 20 тис. бат для «злісних рецидивістів». І ось ситуація повертається до норми дворічної давності — загальної радості туристів.