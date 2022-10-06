У Таїланді б’ють на сполох: туризм опинився під новою загрозою

Таїланд, який важко пережив відсутність туристів під час пандемії коронавірусу, зіткнувся з новою загрозою і б’є на сполох. Цього разу туризму королівства завдала удару природна стихія. Йдеться про повінь, яка практично «змила» солідну частину врожаю, чим поставила під сумнів відновлення турсфери, оскільки з новими негативними коригуваннями прогнозів очікується зростання вартості продовольства.

Таїланд зіткнувся з найсильнішою за останні роки повінню: значна частина посівних площ затоплена сезонними штормами і річками, що розлилися, що загрожує зростанню цін на продовольство, повідомив Bangkokpost. Популярні туристичні напрямки, такі як Бангкок і Чіангмай, повідомили про затоплення вулиць цього тижня після сильних дощів, спричинених тайфуном Нору, через що рівень води в річках Чао Прайя та Пінг сильно піднявся. За офіційними даними, повінь торкнулася 1.2 мільйонів рай (160.000 гектарів) сільськогосподарських угідь, внаслідок чого було пошкоджено майже 82.000 будинків у 510 районах.

Враховуючи, що в найближчі кілька тижнів прогнозуються нові шторми, влада Таїланду робить кроки для мінімізації подальшої шкоди посівам та будинкам. Прем’єр-міністр Прают Чан-Оча у вівторок здійснить поїздку до північно-східних провінцій, що постраждали від повені, для спостереження за зусиллями з надання допомоги. У період з 1 січня по 25 вересня в Таїланді випало приблизно на 24% більше за середню кількість опадів, повідомив Дослідний центр Kasikorn (KRC) з посиланням на дані департаменту погоди.

Найбільших збитків завдано врожаю рису, і це відбувається на тлі прогнозів про менші врожаї у великих виробників, таких як Індія та Пакистан, які постраждали від руйнівної повені цього року. За оцінками центру, основний урожай рису в Таїланді може впасти приблизно на 9% через повінь, збитки, завдані врожаю напередодні збирання врожаю, і високі ціни на добрива.

“Поточний вплив повені вдарить по домогосподарствам, які і так вразливі через низьку купівельну спроможність, високу вартість життя і високу заборгованість домогосподарств”, – йшлося у звіті KRC.

Зниження виробництва рису та збитки врожаям овочів та фруктів також можуть стати поганими новинами для країни, яка бореться із найвищою продовольчою інфляцією за останні 10 років. За словами Тіма Лілахапхана, економіста Standard Chartered Bank з Бангкока, ланцюжок спрацює таким чином: удар по сільському господарству посилить зростання цін на паливо та електроенергію та негативно вплине на національну валюту Таїланжу.

«Наслідки повені можуть стати додатковим ризиком, який може виникнути у наступному кварталі або двох для Таїланду. Нам потрібно відстежувати, чи це вплине на виробництво чи призведе до зниження ставок. Будь-який потенційний вплив на туризм, який, як ми сподіваємося, відновиться наступного кварталу чи двох, цього разу стане новим уроком для Таїланду, тим більше, що це надія на відновлення економіки наступного року», – пояснив експерт.

Таїланд, який також є великим виробником каучуку та цукру, входить до найбільш уразливих країн світу до зміни клімату. У той час як країна постраждала від повеней у 2019, 2017 та 2011 роках, в останнє десятиліття деякі регіони відчули жахливі наслідки від сильних посух.

Минулого вівторка керуючий Банку Таїланду (BoT) Сетапут Сутівартнаруепут заявив, що пожвавлення туризму забезпечить продовження зростання другої за величиною економіки Південно-Східної Азії наступного року. Центральний банк раніше заявляв, що наслідки повеней потребують ретельного моніторингу.