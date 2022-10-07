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Туризм

У світі все більшої популярності набуває “сонний-туризм”: що це таке

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У світі все більшої популярності набуває

Все більшою популярністю серед туристів у всьому світі користується формат відпочинку, щоб можна було гарненько виспатися і в такий спосіб поправити здоров’я, про це повідомляє CNN.

При цьому в готелях та курортах по всьому світу з’являється все більше місць та послуг, орієнтованих на здоровий сон.

Особливо популярним такий формат відпочинку став після початку пандемії коронавірусу, і в результаті ряд великих гравців у готельній індустрії зосередили свою увагу на тих, хто страждає від недосипання.

Наприклад, туристам почали частіше пропонувати номери, оснащені інноваційною звукоізоляцією або покращеними ліжками, а також спеціальні умови для медитацій та релаксу, включаючи “меню подушок” в залежності від того, в якій позі гість воліє спати, ароматерапію та розслаблюючі трав’яні напої.

Лікар Ребекка Роббінс, яка знімає дослідженнями сну, пояснює, що така тенденція назрівала давно. У минулому готельна промисловість в основному була зосереджена на речах, які насправді відволікають від сну. Але насправді більшість туристів заселяються в готелі, щоб поспати.

Люди часто пов’язують подорож з декадентською їжею, збоєм режиму сну, відвідуванням визначних пам’яток і всім тим, що ви робите під час подорожі, по суті, за рахунок сну, здоров’я та благополуччя”, – пояснила вона.

При цьому, на її думку, з початком пандемії, коли багато людей повідомили про погіршення якості сну, почалася приділятись підвищена увага до проблем недосипання та пошуку способів, як із цим впоратися.

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