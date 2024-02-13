У світі відзначається страшне зростання кількості смертей від нападів акул

Як повідомляє портал Tracking Sharks, у світі відзначається страшне зростання числа смертей від нападів акул: за 2023 рік від атак цих морських хижаків постраждали 84 особи, загинули 18 людей. Причому, деякі з жертв були повністю з’їдені.

Як зазначають експерти, такої кількості смертей не було вже 20 років. Це пов’язано, в першу чергу, з потеплінням світового океану, яке спонукає хижаків переміщатися з менш населеної південної півкулі в прохолоднішу і густонаселену північну півкулю. Таким чином, ймовірність зустрічей акул із людьми зростає.

Також на зростання кількості атак могло вплинути те, що із сучасним дайверським обладнанням люди можуть довше перебувати під водою, що також збільшує ризик зустрічі з акулами.

Ще одна причина — забруднення світового океану та перелови риби: хижакам не вистачає їжі і вони прагнуть мілководдя.