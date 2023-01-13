У Паттайї б’ють на сполох: на курорті вирує СНІД, туристи перестали користуватися презервативами

Питання про підвищення захворюваності на СНІД та інші хвороби, що передаються статевим шляхом, порушила влада курортної Паттайї в Таїланді. Представники секс-індустрії та туристи перестали користуватися презервативами, заявили вони. Очевидно, і мандрівники, які вирушають у місто розваг за «полуничкою», заражаються СНІДом та везуть його до себе на батьківщину після повернення.

За словами представників служби контролю за захворюваннями, Паттайю охопила практично епідемія. У порівнянні з періодом, що передує пандемії коронавірусу, засоби контрацепції стали менш популярними серед місцевих, у тому числі тих, що пропонують інтимні послуги, зазначив The Thaiger. Як розповіла співробітниця відділу профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями Паттайї Наканья Джантракард, кількість зареєстрованих випадків СНІДу та інших захворювань, що передаються статевим шляхом, різко збільшилася з 2019 року.

На зустрічі з благодійними компаніями, представниками охорони здоров’я та неурядовими організаціями представники щосили намагалися з’ясувати, як переламати тривожну тенденцію. Наприклад, минулого місяця повідомлялося, що відсоток зараження на СНІД зростає саме серед молодих тайців. За словами директора відділу СНІДу Департаменту контролю за захворюваннями, майже дві третини нових випадків зараження ВІЛ припадає виключно на молодь. За словами доктора Чиванан Лертпіріясуват, хворих дуже багато — близько 30%, і цей показник набагато вищий, ніж середній у світі.

Згідно з моделлю епідемії СНІДу, близько 6.500 громадян Таїланду, ймовірно, заразилися ВІЛ у 2022 році. Незрозуміла діарея, лихоманка та запаморочення — і тест на СНІД виявляється позитивним. За даними Thai PBS, того ж року 9.300 людей у королівстві померли від цього комплексу хвороб.

Як пояснила Чиванан, одним із факторів активного поширення СНІДу є інтернет-знайомства. Президент Тайської мережі людей, які живуть із ВІЛ/СНІДом, зазначила, що деякі люди, можливо, перестали звертатися за антиретровірусними препаратами, тому що вони були стурбовані стигматизацією, пов’язаною із ліками від СНІДу. За її словами, інші ВІЛ-інфіковані можуть зазнавати фінансових труднощів і труднощів з поїздками за ліками. Згідно з опитуванням 2019 року, близько 25% тайців, як і раніше, негативно ставляться до людей, які живуть з ВІЛ. Уряд хоче усунути будь-яке бажання затаврувати ВІЛ-інфікованих людей, оновивши старе забуте повідомлення про важливість використання засобів захисту та регулярного тестування на ВІЛ.

І, зрештою, зростаючий відсоток інфекцій серед молодих тайців відбиває зниження поінформованості про небезпечні захворювання. Минулого місяця міністр охорони здоров’я Анутін Чарнвіракул наголосив на необхідності інформування людей про необхідність оберігатися під час сексу.