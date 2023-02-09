“У мене дитина, давайте поміняємось!” Суперечки через відео в літаку розгорілися у мережі

Чи готові ви помінятись місцями, якщо вас про це попросять у літаку? Вам зручніше сидіти біля вікна або вам це не має значення? Одна з історій TikTok викликала інтерес користувачів соціальної мережі.

Видання USA Today розповіло про ситуацію, в якій опинилася Сурья Гарг. Мандрівниця виклала в TikTok свій діалог з іншим пасажиром і попросила поради.

“Я пам’ятаю, що останнім часом у TikTok були серйозні дебати на мою тему. Якщо ви сидите в кріслі, а хтось підходить до вас і каже: “Привіт, ви поміняєтеся місцями?” або “Ти змінюєшся чи ні?” сказала дівчина у відеопосланні, розкриваючи свою історію.

З її слів, інший пасажир попросив дівчину пересісти зі свого місця біля вікна, за яке вона доплатила, на середнє місце, щоб інша жінка могла сидіти разом зі своїм сином-підлітком.

Тему активно підхопили у TikTok, а відео Гарг набрало понад 1,2 мільйони переглядів.

“Я сказала: “Послухай, вибач, я доплатила за це місце”. Я була неправа? Скажіть мені свою думку”.

Користувачі залишили під відео близько 4,4 тисячі коментарів та поставили понад 186 тисяч лайків.

“Ні. Це ваше місце”, – написав один із користувачів. Інший додав: “Ні, тут ти ні в чому не винна”.

Є й інша позиція: “Ти один… Кого хвилює, де ти сидиш? Просто поступися місцем. Невже це так складно, щоб запитати? Що ти насправді тут втрачаєш? Не будь егоїстом”.

Чи варто вам помінятись місцями в літаку, коли вас про це попросять?

Мандрівники не повинні відчувати себе зобов’язаними пересідати, вважає Дайана Готтсман, національний експерт з етикету та засновник Техаської школи протоколу.

“Якщо хтось доплатив за преміальний простір для ніг на певному рейсі, а ви просите пересісти його на місце, де йому не буде комфортно, то не дивуйтеся відмови”, – вважає Готтсман.

Експерт порекомендувала люб’язно сказати, що ви хотіли б залишитися на своєму місці, адже обмін не обов’язковий.

“Якщо ви самі хочете помінятися місцями з кимось і у вас є місце біля проходу, а у нього – біля вікна, інший пасажир може не захотіти перебиратися на ваше місце”, – коментує Дайана, додаючи, що обмін має бути порівнянним та взаємовигідним. : “Я думаю, що більшість людей хочуть допомогти і роблять правильно, але це дійсно має бути, коли це можливо, порівняльний обмін”

Видання наводить приклад опитування, в якому взяли участь понад 1000 дорослих американців. Понад 35 відсотків заявили, що вони пересядуть з місця біля вікна або біля проходу, за яке вони заплатили, на найгірше місце, щоб сім’я могла сидіти разом.

Трохи більше 10 відсотків поміняються місцями, щоби пара без дітей могла сидіти разом, а ще 30 відсотків – здійснять обмін в обох випадках. Близько 25 відсотків заявили, що не робитимуть ні того, ні іншого.