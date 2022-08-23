У літаку з комфортом: 5 порад про те, як легше перенести далекий переліт

Будь-який відпочинок у далеких країнах неминуче затьмарюється на самому початку однією деталлю: довгим і виснажливим перельотом, після якого, як правило, потрібно цілий день, щоб прийти до тями. Проте досвідчені мандрівники знають, що багатьох незручностей можна уникнути, якщо правильно підготуватися до довгих годин у небі. “ДИП” публікує інструкцію про те, як можна комфортно літати рейсами далекого прямування і не зіпсувати собі настрій.

1. Правильно зберіть свій багаж

Насправді це чи не головний пункт. Якщо ви правильно зберете та розподілите свої речі для довгої дороги, це допоможе вам провести годинник перельоту з максимальним комфортом. Спеціально для цього ми склали невеликий чек-лист.

Аптечка

Не соромтеся брати з собою в політ засоби особистої гігієни та ліки першої необхідності: засоби від кишкового дискомфорту, краплі для очей, препарати від алергії, болезаспокійливі засоби від мігрені, краплі для носа і т.д. При необхідності – снодійне, хоча деякі фахівці не рекомендують використовувати його у польоті. Якщо ви курець, то на час довгого перельоту може допомогти нікотинова жуйка. Головне, пам’ятайте про те, що у вас будуть обмеження на пронос рідини, тому об’ємні ємності на кшталт рідини для лінз має сенс все-таки покласти в багаж.

Необхідні документи

Не забудьте взяти з собою закордонний паспорт, візу в країну перебування, права водія, страховий поліс, оформлений на час поїздки, роздруковану бронь готелю, роздруківку квитка, а також посадковий талон, який вам видадуть. Найголовніше – тримати їх у зручній кишені, одягу чи сумках, звідки їх можна буде легко витягти за потреби. Подбайте про безпеку: найкраще носити їх так, щоб їх не змогли вкрасти.

Електронні аксесуари

Беріть із собою в політ усе, що робить ваше життя комфортнішим: ноутбук, планшет, смартфон, навушники, павербанк, а також усі зарядні пристрої, щоб забути про індикатор батареї. Кажуть, що дуже хороша прикмета – заздалегідь записати на пристрої улюблені серіали, ігри та музику, адже інтернету в польоті у вас швидше за все не буде (якщо ви не мільйонер).

Предмети для затишку

Тут, як то кажуть, по-смаку: маска для сну, подушка-підголівник, ложка для взуття, капці, плед-халат, змінні шкарпетки, зубна щітка, вушні затички та інші дрібниці, які дозволять почуватися людиною на борту. Перевірте також відділення у кріслі перед собою, деякі авіакомпанії дають із собою в дорогу різні приємні дрібниці

ВАЖЛИВО: не забувайте стежити за вагою ваших багажу та ручної поклажі. Намагайтеся і в тому, і в іншому випадку уникнути переваги, адже іноді компанії зважують і ручну поклажу. При цьому далеко не всі перевізники дозволяють збільшити ліміт із доплатою – деякі змушують позбавлятися зайвого вантажу перед вильотом.

2. Рейс з пересадкою – ваш вибір

Насправді у 2022 році це вже скоріше необхідність – через всі відомі події прямі перельоти в інші країни стали практично неможливими. Але у разі далеких поїздок це може бути плюсом.

Навіть перерва всього на пару годин перед польотом – це вже відпочинок втомленому сидіти в одному положенні тілу, не кажучи вже про те, що ви зможете по-людськи сходити в вбиральню або на перекур. Під час пересадки можна також зручно пообідати і зарядити свої гаджети.

ВАЖЛИВО: під час купівлі квитків постарайтеся взяти рейс з пересадкою без зміни аеропорту. В цьому випадку вам не доведеться витрачати час на зайві пересування і не доведеться знову забирати та здавати багаж.

3. Підлаштуйтеся під часові пояси

Зрозуміло, це простіше сказати, аніж зробити. Далеко не у всіх людей організм швидко перебудовується на новий лад, а тому багатьом можливі суворі джетлаги. Фактично метод боротьби з ними тільки один: постарайтеся максимально швидко звикнути до нового часу. Зробити це можна і заздалегідь.

Наприклад, якщо ви летите у західні країни, намагайтеся ще на батьківщині лягати на стільки годин пізніше, наскільки буде різниця в часі з точкою прибуття. Якщо ж у східні, відповідно, лягайте раніше.

Не зайвим також встановити на робочий екран смартфоні відразу дві години – основні для місцевого часу та другорядні – для того, в якому ви звикли жити.

4. Продумайте харчування у літаку

На літаках рейсів далекого прямування завжди є спокуса досхочу поїсти або піддатися спокусі алкогольних напоїв. Однак це може стати неприємною помилкою. Так, наприклад, є низка продуктів, які можуть спричинити дискомфорт:

Газовані напої – можуть викликати здуття живота, що зробить вашу поїздку набагато менш комфортною

Кава – іноді у польоті викликає дискомфорт у шлунку, а ще є ризик довго не заснути;

Алкоголь призводить до зневоднення організму, що на такій висоті не корисно. Деякі фахівці взагалі радять пити в літаку по 150 мл води щогодини;

Сир також може негативно позначитися на роботі шлунково-кишкового тракту, особливо якщо у вас труднощі з перетравленням лактози.

5. Вибирайте правильне місце на борту

Не варто нехтувати цим питанням. Правильний вибір місця допоможе вам провести свій політ із великим комфортом та уникнути додаткових незручностей. Як правило, побажання щодо цього висловлюються туроператору при купівлі туру, але якщо ж ви вибираєте місце самостійно, то потрібно знати кілька основних тонкощів: