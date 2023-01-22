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Туризм

У Китаї напередодні Нового року проходить парад золотих драконів (ВІДЕО)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Китаї напередодні Нового року проходить парад золотих драконів (ВІДЕО)

У Китаї напередодні Нового року за місячним календарем відбувається традиційний парад золотих драконів на річці Юлонг у Гуансі.

Китайський Новий рік, або Чуньцзе (свято весни), найголовніше для китайців свято, він відзначається вже 2000 років. Новий рік настає на другий молодик після зимового сонцестояння.

Цього року Китайський Новий рік (4721 рік) настане в ніч на 22 січня. Символом його вважається Чорний Водяний Кролик (Заєць, Кіт), який має принести процвітання, сприятливі зміни та умиротворення. Триватиме рік Кролика до 9 лютого 2024 року.

Китайці святкують наступ Нового року два тижні, а потім відзначають Юаньсяоцзе (Свято ліхтарів), яким завершуються новорічні урочистості.

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