У готелях найпопулярніших курортів Іспанії туристи більше не зможуть помити голову звичним способом і навіть випити чай у номері

У готелях найпопулярніших курортів Іспанії – Балеарських островів, туристи більше не зможуть помити голову звичним способом і навіть випити чаю в номері. Причина — боротьба готелів за велику екологічність, зокрема заборона на одноразовий пластик.

Як повідомляє Spanish Tourism News, в Іспанії набув чинності спеціальний закон, який забороняє використання різних видів одноразового пластику. Таким чином, у готелях зникнуть майже всі звичні туристам одноразові зручності. Це не тільки шампуні та гелі для душу, але також одноразові зубні щітки, шапочки для душу, бритви, гребінці і т. д. Відповідно до норм з охорони навколишнього середовища використання всіх цих одноразових матеріалів у готелях виключено.

Більше того, з номерів зникнуть й інші «корисні дрібниці». Насамперед заборона торкнеться пластикових пляшок з водою, які традиційно пропонувалися туристам на літніх курортах. Також під забороною опиняться одноразові напої, тобто пакетики з чаєм та кавою в номері. Обмеження також поширюється на канцелярське приладдя, такі як ручки та блокноти, рекламні листівки готелі також повинні будуть замінити на їх електронні версії.

При цьому як за таких умов забезпечуватиметься звичний комфорт туристів — поки що неясно. Від деяких експертів навіть звучать заяви, що шампунь туристам доведеться привозити свій або купувати в приватних дистриб’юторів.