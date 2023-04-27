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ДомініканаТуризм

У Домінікані, дорогою до готелю, грабіжники вбили 9-річного туриста

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Домінікані, дорогою до готелю, грабіжники вбили 9-річного туриста

9-річного туриста з Нью-Йорка було вбито менш ніж через годину після прибуття до Домініканської Республіки на весняні канікули. Грабіжники застрелили хлопчика, який їхав із батьком в орендованій машині з аеропорту до готелю.

Гіосер Луїс Феліс прибув із батьком у Сантьяго і сів у орендовану машину, щоб дістатися готелю. За даними поліції, група чоловіків почала переслідувати транспортний засіб, спробувала зупинити його та пограбувати. Побачивши, що автомобіль не зупиняється, злочинці відкрили вогонь і одна з куль потрапила хлопцеві в голову. Гіосер помер у лікарні на операційному столі.

За два дні поліція затримала шістьох підозрюваних. Як мінімум один із них був знайомий із батьком загиблого хлопчика – Серхіо Луїсом Фелісом. Чоловік припускає, що наведенням для злочину могла послужити фотографія, яка розміщена в соцмережах з подорожі.

Президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер назвав це вбивство «жахливим злочином».

«З того часу, як я дізнався про смерть дитини Гіосера Луїса Феліса, я стежив за розвитком подій у цій справі. Начальником національної поліції мені було повідомлено про затримання 5 злочинців, які вчинили цей жахливий злочин. Тепер справедливість має бути забезпечена у судах», – написав президент.

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