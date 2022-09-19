У Бангкоку, Паттайї та Пхукеті для туристів відкриваються нові тематичні парки

Таїланд відзначає кінець «закриття на ковід» та повернення туристів масовим поновленням роботи туристичних парків розваг. Більше того, у популярних туристичних місцях заплановано відкриття одразу кількох тематичних парків, приурочених до повернення туристів — у тому числі на Пхукеті, у Паттайї та в Бангкоку. Усі вони мають відкритися найближчими місяцями.

На Пхукеті найбільший оператор тематичних парків Таїланду, керуючий парками під брендом Safari World, має намір представити свій новітній проект, тематичний парк Carnival Magic. Відкриття заплановане вже до 20 вересня. Парк розташований недалеко від пляжу Камала поряд із Phuket FantaSea. Туристам запропонують «стилістику тайського карнавалу», при цьому творці парку розраховують прийняти до двох мільйонів туристів наступного року та оцінюють, що іноземці становитимуть близько 70% їхньої клієнтури.

У Паттайї компанія Sony Pictures Entertainment «в особі» своєї дочірньої компанії Columbia Pictures планує відкрити перший тематичний парк Aquaverse columbia Pictures, який має відкритися 12 жовтня. Парк об’єднає парк атракціонів та аквапарк, також туристів приваблюватимуть атракціонами, тематичними зонами та ресторанами, розвагами та живими шоу, а також сувенірами, цікавими для «кінотуристів». Якщо туризм відновиться, то парк мають намір розширювати й надалі. Передбачається, що парк здатний залучити до 1 млн туристів на рік і стати “стартовим майданчиком” для таких парків атракціонів.

У Бангкоку Siam Amazing Park запланувала відкриття нового парку Bangkok World. Творці парку також сподіваються залучити від 1.5 до 2 млн. туристів. До парків атракціонів обіцяють додати серйозну гастрономічну складову з ресторанами та вуличною їжею.