Всі розділи
ГоловнаТуризмУ Африці господар житла з Airbnb розстріляв туристку з двома дітьми
Туризм

У Африці господар житла з Airbnb розстріляв туристку з двома дітьми

Бовтун Марія
Бовтун Марія
У Африці господар житла з Airbnb розстріляв туристку з двома дітьми
Photo by Meritt Thomas on Unsplash

Як повідомляє видання De Telegraaf, у Белізі чоловік розстріляв туристів — жінку з двома дітьми з Нідерландів: мати та дочка не вижили, а хлопчик потрапив до лікарні.

Уточнюється, що 43-річна туристка з Нідерландів відпочивала у Белізі з дочкою 11 років та 8-річним сином. Коли вони їли морозиво на ринку в Бельмопані, озброєна людина кілька разів вистрілила в них. Під час нападу він кричав, що хоче «подати урок».

Внаслідок цього жінка з дочкою загинули, хлопчика госпіталізовано.

З’ясувалося, що нападник був власником квартири, яку сім’я орендувала через Airbnb. Злочинця заарештували, розпочато розслідування.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У США шматок обшивки Boeing 737 відвалився у польоті

США
Панель Boeing 737 зникла у польоті на рейсі United...

Повністю заборонять: Airbnb анонсував важливе нововведення

Готелі
Сервіс Airbnb - онлайн-майданчик для розміщення та пошуку короткострокової...

У Танзанії через отруєння м’ясом черепахи померло дев’ятеро туристів

Туризм
Як повідомляє Associated Press, у Танзанії в результаті отруєння...

Російський турист розгромив сокирою ресторан на острові Балі

Індонезія
Роман росіянина та індонезійської дівчини закінчився сумно для чоловіка,...

У літака United Airlines з пасажирами на борту в польоті загорівся двигун

США
Як повідомляє видання ABC13 Houston, у літака "Боїнг" американської...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsСШАУкраїнаЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму