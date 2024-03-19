У Африці господар житла з Airbnb розстріляв туристку з двома дітьми

Як повідомляє видання De Telegraaf, у Белізі чоловік розстріляв туристів — жінку з двома дітьми з Нідерландів: мати та дочка не вижили, а хлопчик потрапив до лікарні.

Уточнюється, що 43-річна туристка з Нідерландів відпочивала у Белізі з дочкою 11 років та 8-річним сином. Коли вони їли морозиво на ринку в Бельмопані, озброєна людина кілька разів вистрілила в них. Під час нападу він кричав, що хоче «подати урок».

Внаслідок цього жінка з дочкою загинули, хлопчика госпіталізовано.

З’ясувалося, що нападник був власником квартири, яку сім’я орендувала через Airbnb. Злочинця заарештували, розпочато розслідування.