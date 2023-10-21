Тут як у пеклі: туристи обурені нестерпними умовами в аеропорту Пхукету

“Будь ласка, виправте це швидше, тут як у пеклі!”, – так обурені туристи описали нестерпні умови, з якими їм довелося зіткнутися в аеропорту Пхукет. Проблема, як пише Phuket News, виявилася у збій системи кондиціювання повітря у міжнародному терміналі. А також у тому, що компанія аеропорти Таїланду (AoT Phuket), які керують повітряною гаванню, не одразу відреагували на проблеми.

Туристи активно скаржилися в соцмережах протягом кількох днів, повідомляючи, що в аеропорту нестерпно спекотно. При врахуванні тих грошей, що їм доводиться віддавати за поїздку, вони мають право розраховувати на краще — заявляли вони. Причому деякі стверджували, що зверталися до керуючої компанії, але там нічого не відповіли, і в результаті один із місцевих депутатів достукався до Міністерства транспорту, щоб хтось уже вирішив цю проблему.

Зрештою, компанія аеропорти Таїланду (AoT Phuket) визнала, що «температура була підвищеною», а причина була в тому, що «відмовили дві системи охолодження, одна з яких викликала проблему в системі кондиціонування повітря всередині будівлі».

Керівна компанія також стверджує, що «негайно» провела терміновий ремонт, включаючи заміну рідини всередині системи, а також замовила запасні частини для модернізації. А в авральному порядку туристів рятували від спеки мобільними кондиціонерами. У підсумковому прес-релізі вивішено фотографії, де температура в залі аеропорту знизилася до прийнятних +24-25 градусів.