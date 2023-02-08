Туризм Таїланду б’є на сполох: скоро не буде кому обслуговувати туристів

Хронічна нестача обслуговуючого персоналу в туризмі відзначається в тропічному Таїланді: незабаром не буде кому обслуговувати туристів. Про гостру кадрову кризу повідомила радник Асоціації готелів Таїланду Крісда Тансакуль.

Як показали дані Мінпраці країни, дефіцит кадрів у Таїланді наростав не один рік. У період пандемії коронавірусу в 2020-2021 роках “кадровий голод” трохи стих, т.к. туристів було небагато, але незабаром «дірки» у туризмі та сфері гостинності стали ще помітнішими. З моменту відкриття країни у липні 2022 року «країну усмішок» відвідали понад 11 млн іноземних туристів, і країна виявилася не готовою до такого напливу відпочиваючих, зазначило видання The Thaiger. Насамперед серйозна кадрова криза торкнулася головного курортного острова Пхукет, де відкритих вакансій у сфері туризму перевищило 17 тис., місто Чіангмай (9 тис. вакансій) та провінція Чонбурі з курортним містом Паттайя (3 тис. вакансій).

«Ситуація погіршується у міру того, як приїжджає дедалі більше туристів, а в нас недостатньо робочої сили, щоб їх обслуговувати. Нам дуже потрібно більше співробітників, від коридорних до менеджерів готелів», – зізналася чиновниця. У докоподібному 2019 році в Таїланді спостерігався пік туризму, тоді азіатську країну відвідали майже 40 млн. іноземних туристів, включаючи українців. Однак пандемія Covid-19 призвела до різкого спаду: 2020 року турпотік скоротився до 6.7 млн, а 2021 року — лише до 427.869 осіб. Незважаючи на тривалу перерву, у другій половині 2022 року турпотік різко пішов у зростання — кількість приїжджих зросла до 11 млн. доларів.

Згідно з дослідженням Національного інституту управління розвитком, антиковідні заходи, у тому числі глобальний карантин, вплинули на вибір професії 3.9 млн співробітників, які раніше працювали у сфері туризму. За даними відомства, до пандемії у цьому секторі працювало 7.7 млн осіб. Зі звільнених 60% повернулися до своїх рідних міст, щоб працювати в сільському господарстві, 20% шукали роботу в інших сферах, а 20%, що залишилися, відкрили власний бізнес. Аналогічна ситуація після ковіда склалася й у Європі.

Незважаючи на оптимістичний прогноз Ради з туризму Таїланду (TCT), який очікує до 30 млн іноземних відпочиваючих у 2023 році, сектор, як і раніше, стикається з серйозними проблемами. Зі зростанням витрат готелям стає все важче отримувати прибуток. “Великі готельні мережі розширюють свою робочу силу, пропонуючи більш високі зарплати, але невеликі та середні готелі, як і раніше, мають проблеми з ліквідністю, що ускладнює їх витрати на залучення нових співробітників”, – пояснив глава TCT Чамнан Срісават тайським ЗМІ.

Щоб вирішити проблему нестачі робочих рук, відомство налагодило співпрацю з навчальними закладами по всій країні у спробі знайти співробітників і навіть пропонує кредити у розмірі 145 млн. доларів США малим та середнім готелям. TCT також залучає стажистів зі шкіл з туристичним профілем та орієнтиром на готельний менеджмент, щоб допомогти заповнити відкриті вакансії. У цій ситуації туристам варто бути готовими до проблем, пов’язаних із нестачею обслуговуючого персоналу в Таїланді.