Туристи викрили найкрутіші пам’ятки світу

Якщо ви плануєте відпустку, переконайтеся, що вибираєте пункт призначення уважно та обережно. Згідно з новим списком “пасток для туристів”, деякі з найкрасивіших та найпопулярніших місць відпочинку у світі можуть вас розчарувати.

Світовий лідер у сфері туризму Casago склав рейтинг визначних пам’яток з найбільшою кількістю згадок з хештегом #touristtrap після розслідування та аналізу відгуків на сайті TripAdvisor.

До списку увійшли відомі місця, які приваблюють туристів, але супроводжуються завищеними цінами на розваги та сувеніри. Джерело стверджує, що “ви можете застрягти у довгій черзі та не побачити те, навіщо приїхали”.

Серед “лідерів” виявився знаменитий Ніагарський водоспад, який зайняв у звіті компанії з оренди житла для відпочинку “почесне” сьоме місце. Згідно з одним розчарованим відпочивальником, “тут усі дороги ведуть до сувенірного магазину”.

Більшість списку становлять ресторани, пам’ятники, музеї, ринки та торгові центри. Серед них виявився цілий район Нью-Йорка — Таймс-сквер.

Додамо, що укладачі рейтингу радять перед відвідинами відомої пам’ятки на кшталт Ніагарського водоспаду, Тадж-Махала або Ейфелевої вежі обов’язково пошукати знижки.

“Краще купити квитки заздалегідь і приїжджати у найменш затребуваний сезон, щоб уникнути довгих черг”, – пише джерело.