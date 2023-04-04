Всі розділи
ГоловнаТуризмТуристи викрили найкрутіші пам'ятки світу
Туризм

Туристи викрили найкрутіші пам’ятки світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристи викрили найкрутіші пам'ятки світу

Якщо ви плануєте відпустку, переконайтеся, що вибираєте пункт призначення уважно та обережно. Згідно з новим списком “пасток для туристів”, деякі з найкрасивіших та найпопулярніших місць відпочинку у світі можуть вас розчарувати.

Світовий лідер у сфері туризму Casago склав рейтинг визначних пам’яток з найбільшою кількістю згадок з хештегом #touristtrap після розслідування та аналізу відгуків на сайті TripAdvisor.

До списку увійшли відомі місця, які приваблюють туристів, але супроводжуються завищеними цінами на розваги та сувеніри. Джерело стверджує, що “ви можете застрягти у довгій черзі та не побачити те, навіщо приїхали”.

Серед “лідерів” виявився знаменитий Ніагарський водоспад, який зайняв у звіті компанії з оренди житла для відпочинку “почесне” сьоме місце. Згідно з одним розчарованим відпочивальником, “тут усі дороги ведуть до сувенірного магазину”.

Більшість списку становлять ресторани, пам’ятники, музеї, ринки та торгові центри. Серед них виявився цілий район Нью-Йорка — Таймс-сквер.

Туристи викрили найкрутіші пам'ятки світу

Туристи викрили найкрутіші пам'ятки світу

Додамо, що укладачі рейтингу радять перед відвідинами відомої пам’ятки на кшталт Ніагарського водоспаду, Тадж-Махала або Ейфелевої вежі обов’язково пошукати знижки.

“Краще купити квитки заздалегідь і приїжджати у найменш затребуваний сезон, щоб уникнути довгих черг”, – пише джерело.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Новий страшний вірус зі смертністю 90%: туристам заборонили відвідувати три небезпечні країни

Гвінея
Черговим «страшним вірусом» зі смертністю 90%, «двоюрідному родичу» Еболи...

Голий турист шокував публіку на пляжі Паттайї

Таїланд
На пляжі Паттайї було помічено голого туриста з Німеччини,...

Перебування туристів у Таїланді тепер урізане на 15 днів

Таїланд
Термін безвізового перебування у Таїланді громадян приблизно 60 країн...

У Єгипті туристів налякали закриттям головної пам’ятки та підвищенням цін

Єгипет
З початком літнього сезону в Єгипті закриють одну з...

Єдине європейське небо: авіакомпанії хочуть спростити сполучення між європейськими країнами

ЄС
Єдине європейське небо з однаковими для всіх країн правилами...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму