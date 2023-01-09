Туристи шоковані: популярний у зимовий пляжний напрямок запроваджує обмеження на в’їзд

Туристи, що прямують до тропічного Таїланду, — популярний зимовий пляжний напрямок — отримали несподіване шокуюче попередження. Йдеться про повернення санітарною владою королівства антиковідних заходів безпеки на кордоні для мандрівників.

Незважаючи на те, що минулий рік запам’ятався скасуванням санітарних обмежень та відкриттям міжнародних кордонів, 2023 рік розпочався для Таїланду та інших відомих туристичних країн із будівництва «барикад». Через побоювання подальшого зростання кількості випадків захворювання на коронавірус, будь-хто, хто відвідує країну Південно-Східної Азії, при в’їзді повинен буде пред’явити докази наявності як мінімум двох вакцин проти Covid, повідомив Bangkok Post з посиланням на міністра охорони здоров’я Анутина Чарнвіраку.

Нові правила було запроваджено за ослабленням антиковідних заходів, вжитих у Китаї. Нагадаємо, густонаселена країна нещодавно змінила свій підхід до боротьби з Covid, і з 8 січня мандрівникам, які в’їжджають до Піднебесної, більше не потрібно проходити карантин. Більш лояльне ставлення китайської влади призвело до нового спалаху захворюваності. Зростаючу статистику хворих у Китаї інші країни світу сприйняли з побоюванням і тепер виявляють обережність до туристів, що прибувають зі східноазіатської країни.

У той же час Таїланд заявив, що не хоче дискримінувати мандрівників з різних країн, тому оголосив, що туристи, які абсолютно приїжджають, а не тільки китайські, повинні будуть пред’явити докази вакцинації на кордоні. «Потрібні нові заходи, тому що Таїланд є основним напрямком для мандрівників з багатьох країн, включаючи Китай, але заходи мають бути недискримінаційними. Принцип полягає в тому, що не буде жодної дискримінації щодо конкретної країни, тому що Covid-19 поширюється у всіх країнах, і штами схожі», — пояснив рішення міністр охорони здоров’я Анутін Чарнвіраку.

Очікується, що обмеження з’являться 9 січня, ще до прибуття перших туристів з Китаю до «країни посмішок», а вже 12 січня намічено поновлення рейсів між Китаєм та Таїландом.

Згідно з китайським брифінгом, Китай має намір: «відновити видачу паспортів для мешканців материкової частини Китаю, звичайних віз та видів на проживання для іноземців, а також звільнити від туристичних віз короткострокових мандрівників». Таким чином, верві з 2020 року густонаселена країна відкриє свої кордони для всього світу.

Таїланд — не єдина країна, яка повернула санітарні заходи безпеки через зміну підходу Китаю до ковіда. Так, пасажири, які прибувають до іспанських аеропортів з Китаю, тепер також проходитимуть перевірку на Covid. Усі туристи також повинні мати при собі негативний тест або підтвердження вакцинації. Цей захід діятиме як мінімум до 15 лютого, йшлося у заяві міністерства охорони здоров’я Іспанії.

Крім того, мандрівники, які прибувають із Китаю, повинні пройти термометрію та показати негативний тест на Covid-19.

«Серйозна проблема полягає у можливості появи в Китаї нових варіантів, які не контролювалися, – заявила міністр охорони здоров’я Іспанії Кароліна Даріас на прес-конференції минулого тижня. — З огляду на ситуацію зі здоров’ям у цій країні ми розуміємо важливість координації дій, але також і важливість швидких дій».

Інші популярні напрямки серед китайських туристів, наприклад, Франція, США, Канада та Австралія, тепер також вимагає від численних китайських туристів надання негативного результату тесту на COVID, виконаного менш ніж за 48 годин до вильоту. Італія також розпочала ретельну перевірку пасажирів після того, як на одному рейсі з Китаю до Італії було виявлено, що більше половини пасажирів заражені Covid.