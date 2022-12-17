Туристи розповіли, як їх нахабно обманювали у Таїланді на екскурсіях

Туристи часто стають легкою мішенню для шахраїв. Мандрівники поділилися попередженням про поширену нахабну аферу на екскурсіях у Таїланді. Подробиці розповів один із постраждалих на форумі Reddit.

За його словами, на вигляд дружелюбно налаштовані люди підходять до туристів і дають поради. «Люди скажуть вам, що, наприклад, Великий палац чи щось, що ви збираєтеся відвідати, закрито, а потім запропонують відвезти вас до іншого місця. Зазвичай це привітна людина на вулиці, потім вони саджають вас у тук-тук (азіатський вид транспорту), який відвезе вас до визначної пам’ятки, яка відкрита. По дорозі вони роблять зупинку, яка може бути магазином кравця чи ремісника. Вони продадуть вам костюм зі знижкою. Коли ви забиратимете костюм, вони поміняють його на більш дешевий варіант, в якому тканина буде найжахливішою, а сам костюм розвалиться при першому чищенні», — розповів він про хитрощі шахраїв.

Втім, туристи можуть уникнути цього обману, перевіривши онлайн, чи відкрита визначна пам’ятка. Вони також можуть звернутися до персоналу свого готелю за додатковою інформацією, оскільки співробітники мають право порекомендувати особливі екскурсії, якщо туристи захочуть оглянути місто на тук-туку.

Ось що ще розповів мандрівник, який зіткнувся із шахрайством у Таїланді: «З ювелірними виробами те саме: вони показують вам гарні речі, але коли ви заплатите за товар, то вам віддадуть зовсім інше. Крім того, якщо ви принесете полагодити «ювелірку», будьте впевнені, що вони замінять каміння на кольорове скло та хороші підробки».

Це теж досить поширена афера не тільки в тропічній країні, а й у всьому світі, тому туристи можуть легко потрапити на них. Щоб купити справжній ювелірний виріб, експерти радять орієнтуватися на відгуки в інтернеті та шукати магазин, який працює на ринку не перший рік.

Таксисти теж часто дурять приїжджих. «Водії не користуються лічильником, а навіть якщо й користуються, він нібито ламається на півдорозі, або їм доводиться зупинятися, щоби заправитися, або брати з вас плату за проїзд заздалегідь, навіть якщо ви перед посадкою домовилися на певні умови. Таксисти-шахраї зацікавлені взяти з мандрівника максимально можливу суму», – розповіли користувачі форуму.

Як уникнути обману у цьому випадку? Користуватися програмами для бронювання транспорту, оскільки ціна вже буде погоджена. Мандрівники також можуть попросити свого орендодавця викликати їм таксі, оскільки це буде водій, якому вони довіряють. Туристи також можуть використовувати додаток GPS для відстеження маршруту, щоб переконатися, що їхній водій не здійснює непотрібних об’їздів.

Ще один популярний обман – підміна дорогого алкоголю дешевшим. У зв’язку з цим фахівці закликали «не платити за дорогий алкоголь, якщо ви не перебуваєте в елітному закладі з гарною репутацією». Що робити, якщо дуже хочеться скуштувати елітного спиртного, але не залишитись ошуканим? Наприклад, перевірити, чи запечатана пляшка, з якої налитиме напій — фактично це має означати, що вона не була розкрита і розведена. Крім того, можна вивчити відгуки про вибраний бар/ресторан.