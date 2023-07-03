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Туризм

Туристи провчили любителів займати шезлонги біля басейну за допомогою рушників

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристи

У битві з любителями займати лежаки біля басейну відбуваються дедалі нові “битви”. На цей раз троє туристів провчили любителів займати шезлонги біля басейну за допомогою рушників новим методом. Про свою “виховну міру” троє батьків розповіли в соцмережах, а далі її опублікувала і британська преса.

“Коли війни за лежаки переходять на інший рівень”, – підписав своє відео в TikTok один із туристів. “Ми – троє батьків, і за відпустку нас почало нудити від пожирачів лежаків, і ми об’єдналися, щоб помститися”, – додав блогер.

Для цього, як додав автор ролика, трьом туристам довелося о третій годині ночі “втекти від служби безпеки” і створити свій “шедевр” на футбольному полі готелю. Там три туристи збудували високу піраміду з лежаків, причому рушники та інші речі, якими “бійці” за місце під сонцем зайняли шезлонги з вечора, склали на саму вершину піраміди.

“Вранці в басейні було напрочуд тихо і ранні пробудження припинилися. Відпочиваючі не готові діставати свої речі з вершини піраміди”, – задоволено додав блогер.

Примітно, що вчинок викликав скоріше схвалення. “Молодці, тата, які зробили це”, – пише один із користувачів. Причина найімовірніше в тому, що на всіх курортах вже просто стогнуть від туристів, які займаються “війнами за лежаки”. В основному це британські туристи – у цьому переконана одна з блогерів, яка не будує пірамід, але також страждає на відпочинок.

Зазначимо, що “війни” туристів за шезлонги – одна з найпопулярніших тем для суперечок у соціальних мережах.

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