Туристи назвали найгіршу авіакомпанію світу

Мандрівники висловилися про найгірші авіакомпанії, якими вони колись літали. Найбільше “голосів” виявилося у американського перевізника Frontier Airlines. Цю ситуацію вони обговорили Reddit.

За словами коментаторів, Frontier Airlines повідомляє пасажирів про відміну або затримку рейсу тільки на стійці реєстрації в аеропорту, тому туристи часто потрапляють у незручні ситуації. У їхніх літаках не відкидаються спинки крісел, а також немає ніяких розваг.

Другою за частотою згадок виявилася American Airlines. Користувачі заявили, що до цієї компанії додзвонитися практично неможливо.

Iberia Express виявилася найгіршою серед європейських авіакомпаній. Один із коментаторів розповів, як на стійці реєстрації його багаж записали на ім’я іншої людини, а потім намагалися змусити його заплатити за свій багаж.