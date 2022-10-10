Всі розділи
ГоловнаLifeStyleТуристи назвали найгіршу авіакомпанію світу
LifeStyleТуризм

Туристи назвали найгіршу авіакомпанію світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристи назвали найгіршу авіакомпанію світу

Мандрівники висловилися про найгірші авіакомпанії, якими вони колись літали. Найбільше “голосів” виявилося у американського перевізника Frontier Airlines. Цю ситуацію вони обговорили Reddit.

За словами коментаторів, Frontier Airlines повідомляє пасажирів про відміну або затримку рейсу тільки на стійці реєстрації в аеропорту, тому туристи часто потрапляють у незручні ситуації. У їхніх літаках не відкидаються спинки крісел, а також немає ніяких розваг.

Другою за частотою згадок виявилася American Airlines. Користувачі заявили, що до цієї компанії додзвонитися практично неможливо.

Iberia Express виявилася найгіршою серед європейських авіакомпаній. Один із коментаторів розповів, як на стійці реєстрації його багаж записали на ім’я іншої людини, а потім намагалися змусити його заплатити за свій багаж.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму