Туристи назвали 5 найпопулярніших розваг у Таїланді: це зовсім не розпуста і нічні тусовки

Туризм у Таїланді, схоже, «старіє»: тепер зовсім не розпуста і нічні тусовки тягнуть туди туристів. Принаймні, 5 найпопулярніших розваг, які туристи назвали під час опитування Управління з туризму Таїланду, включають тайську кухню, пляжі і тайський масаж, культурний туризм, а також медицину.

Таку статистику наведено у дослідженні Управління з туризму Таїланду. Згідно з нею, переважна більшість респондентів заявила, що на першому місці у списках уподобань туристів стоїть тайська кухня. Її обрали як розвагу 91% опитаних. «Гастрономічні поїздки є досить популярними серед тих, хто часто подорожує», – додали експерти.

Другою за популярністю розвагою виявився тайський масаж та спа-процедури. За цей пункт проголосували 48%. Майже такій кількості туристів нічого не потрібно, крім моря — пляжі та морські розваги обрали ще 48%.

На четвертому місці опинився культурний туризм. Відвідування різноманітних місць, пов’язаних з історією та культурою країни обрали як улюблене заняття 46%. А п’яте місце зайняв медичний туризм — у країну їдуть заради найрізноманітніших медичних послуг, аж до лікування зубів. Так що розрахунки глава тайського міністерства охорони здоров’я на те, що медичний туризм можна використовувати як «ключовий засіб отримання доходу для країни», а місце тусовщиків займуть благородні європейські пенсіонери може й виправдатися.