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Туризм

Туристу довелося спати на підлозі літака, щоб його дівчина летіла у комфорті

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристу довелося спати на підлозі літака, щоб його дівчина летіла у комфорті

Відповідно до гучного ролика, бойфренд провів весь політ на підлозі, щоб його кохана могла зайняти весь ряд.

Про “лицарський вчинок” свого хлопця розповіла відеоблогер Марта Фріден. Дівчина опублікувала відео на своїй сторінці у TikTok.

“Заведіть собі чоловіка, який спить на підлозі, щоб ви могли отримати весь ряд”, – говорить текст у верхній частині посту, який вже набрав майже 2 мільйони переглядів.

@marthefriden 10/10 #funny #boyfriend #airplane ♬ Popular – Music from the HBO Original Series – The Weeknd & Madonna

Незвичайне відео викликало багато суперечок у мережі. Користувачі поспішили висловити занепокоєння кавалером Фріденом, що лежить на підлозі в масці для сну. Деякі з них назвали ролик “антисанітарним”, посилаючись на мікроби на підлозі.

“Дівчина, приберіть чоловіка з статі”, – пише один із користувачів.

“Це насправді небезпечно, якщо виникне спонтанна турбулентність, він може полетіти та серйозно поранити себе та інших”, – попереджає інший.

Інші коментатори кинулися на захист Фрідена.

“Виглядає комфортно”, на що Фріден відповідає: “Так, з подушкою, маскою для сну та музикою”.

У відповідь на критику тиктокер запевнила своїх передплатників, що вчинок її бойфренда був добровільним. За її словами, ролик був жартівливим, і вона “не змушувала” його спати на підлозі.

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