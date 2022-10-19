Туристка з’їздила в подорож і вийшла заміж за африканця з племені: як це було

Багато дівчат мріють про заморського принца або просто про шлюб з іноземцем, але навряд чи хтось уявляє любов з хлопцем з африканського племені. Так було і з американкою, для якої подорож до Африки закінчилася шлюбом з екзотичним хлопцем, який на 30 років молодший за неї. Детальніше про чудову історію кохання читайте у матеріалі “ДІП“.

У жовтні 2017 року 55-річна американка Дебора Бабу, офіцер поліції у відставці, вирушила у подорож Танзанією. Поїздка до африканської країни проходила захоплююче, але стала ще цікавішою після того, як Дебора з дочкою зустріли на пляжі двох молодих африканців із племені масаї. Хлопці пропонували туристкам сувеніри.

Дебора відмовилася, але спитала, чи може вона сфотографуватися з ними, оскільки вона ніколи не зустрічала масаї. Зав’язалася розмова і один з хлопців, африканець, на ім’я Сайтоті попросив жінку надіслати йому фото, що вийшло. Вони обмінялися номерами та почалося спілкування.

Вже наступного вечора вони гуляли пляжем разом. Сайтоті вирішив проводити туристок до їхнього наступного місця подорожі Танзанією. Коли Дебора за два тижні виїжджала назад до Каліфорнії, Сайтоті був щиро засмучений.

Після від’їзду нові знайомі підтримували зв’язок, і Сайтоті щодня дзвонив Деборе, навіть якщо в Африці відключали електрику. Відносини почали переростати в щось більше і Сайтоти почав говорити про своє бажання одружитися з нею, незважаючи на 30-річну різницю у віці.

Жінка боялася великої різниці у віці, але її діти підтримали її, заявивши, що вона має піти на цей шлюб, якщо Сайтоті зробить її щасливою. Вже наприкінці грудня 2017 року вони знову зустрілися в Танзанії, де хлопець, опустившись на коліно, зробив жінці пропозицію.

У червні 2018 року пара зіграла весілля за традиціями племені масаї. Офіційне весілля вони зіграли пізніше, влітку 2022 року і тепер хочуть влаштувати велике свято з друзями та одноплемінниками.

Тепер Дебора використовує своє масайське ім’я Нашипай і живе з Сайтоті та його родиною в Танзанії та каже, що вона дуже щаслива.

“Я ніколи не очікувала, що знайду чоловіка і вийду заміж за когось, хто набагато молодший за мене, але він найдобріший і турботливий чоловік.

Коли він уперше заговорив про одруження зі мною, я подумала, що він божевільний. Але мої діти і сім’я сказали, що мене не повинна хвилювати різниця у віці, оскільки я досить довго була одна і заслуговувала на щастя.

Нині вони живуть у глинобитному будинку, готують на вогні та справляються без водопроводу. Ми готуємо на вогні, і ми не маємо водопроводу», — сказала вона.

«Зараз ми будуємо будиночок, і нам навіть потрібно збудувати сходи. Сайтоті ніколи не їв морозива чи риби до того, як зустрів мене.

Тут, у Танзанії, зовсім інше життя, але я щаслива”, – поділилася емоціями Дебора.

А сам Сайтоті розповідав, що жінка просто підкорила його серце:

“Вперше, коли я побачив її, мені здалося, що я побачив ангела. Ми разом посміялися і зробили фото, і вона просто розтопила моє серце.

Вона гарна та добра, і вона підтримує мене. Мати дружину – це великий крок для мене, я пишаюся нашим шлюбом”.

Єдине, що їх засмучує, це негативні коментарі в соцмережах про їхню велику різницю у віці, але вони вважають, що це лише цифра. А вік ніяк не заважає Сайтоті любити і піклуватися про дружину.