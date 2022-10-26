Туристка розповіла як вона не платить за їжу та напої в аеропортах

Покоління TikTok відкрило для себе досить очевидний лайфхак, як не платити втридорога за їжу та напої в аеропортах, а також на борту лоукостерів, де вся їжа платна. Коротко метод досить очевидний для туриста – брати їжу із собою. З водою, щоправда, з’являються труднощі, т.к. її не пропускають на спецконтролі. Але це обмеження можна оминути.

Як розповів у своєму відео-блозі користувач “letsbefranc”, завдяки такому простому ходу “вона ніколи не залишається голодною і ніколи не платить шалені гроші за їжу в аеропортах”. “Ми пройшли через службу безпеки аеропорту за десять хвилин – і я збираюся вам показати, яку їжу можна без проблем взяти з собою”, – заявила блогер у відео. З собою пара взяла бутерброди, чіпси та солодощі, які не викликали охорони жодних питань. Це просто ще один хороший лайфхак, коли ви намагаєтеся подорожувати дешево. Їжа в аеропортах зазвичай дуже дорога, а черги за нею божевільні. Ми раді, що принесли свою їжу», – заявила блогерка.

З водою, яку заборонено проносити всередину чистої зони, проблем більше. Тут блогер радить взяти з собою порожню пляшку — що дозволено і наповнити її у «питному фонтані», який з її слів є у кожному аеропорту. (У Україні це, на жаль, не так).

Судячи з коментарів, для деяких користувачів цей лайфхак виявився новаторством – «я цього не знав», пишуть вони. Іншим блогером «Америки не відкрила», але метод вони радять — особливо у разі польоту лоукостером чи далекомагістральним рейсом — прихопити з собою чогось пожувати — гарний план. Також це добрий план при подорожі з дітьми, щоб їх відволікти — додають коментатори. Втім, рекомендується пам’ятати про правила ввічливості — і не брати з собою їжу, що сильно пахне або брудниться, — також додають експерти.