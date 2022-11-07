Туристка розкрила секрет, як у літаку переднє сидіння змусити не відкидатися на тебе

Злий спосіб, як зупинити пасажирів, що відкидаються на передньому сидінні в літаках і таким чином забирають простір інших мандрівників, розкрила одна з досвідчених туристок під час радіопередачі на Nova FM в Австралії.

Авіаперельоти, тим більше в економ-класі, як відомо, незручні, але вони можуть перетворитися на пекло, якщо мандрівники, що сидять попереду, претендують на ваш особистий простір, максимально відкидаючи свою спинку крісла назад. За словами співрозмовниці, людина, яка сидить перед нею, може швидко пошкодувати про те, що відкинула своє сидіння, якщо вона вирішить вчинити з ним злим чином, повідомив The Sun.

«Коли ви летитьете економ-класом, людина перед вами дуже неуважна і відкидає своє крісло повністю назад. Ви знаєте, що є вентиляційні отвори нагорі, їх можна повертати. Так от я просто повертаю їх прямо йому в обличчя і вмикаю на повну потужність», – розповіла дівчина про свій метод, як відвоювати особистий простір у нахабного авіапасажира.

Ведучі шоу були вражені її «покаранням», назвавши його «справді розумним» та «зухвалим». Вони настільки перейнялися порадою авіатуристки, що поділилися записом дзвінка на своїй сторінці в Tiktok і запитали користувачів, чи справді це був «найгеніальніший чи найзліший лайфхак для подорожей літаком».

Відеоролик було переглянуто майже мільйон разів, і деякі мандрівники виявилися дуже враженими ідеєю. «Мій новий хід», використовуватиму це, мої ноги ледве поміщаються за сидіннями, коли вони стоять вертикально», — подякували автору деякі туристи. Однак інші повідомили, що дівчина відібрала у пасажира, що сидить попереду, законне право відкидатися назад тоді, коли вони захочуть. Ще одна група користувачів повідомила, що вітерець би їх не змусив привести крісло у вертикальне положення: «Жартуєш? Мені завжди спекотно в літаку, мені це сподобається».

Тим часом інша пасажирка зробила щось подібне і висушила власні труси — подробиці тут.