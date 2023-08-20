Туристка показала приховану кнопку, яка може дати пасажирам більше місця на рейсах

Туристка виявила приховану кнопку, яка піднімає підлокітник та може дати пасажирам на кріслах біля проходу більше вільного місця на рейсах. Своєю таємницею вона поділилася у відео в TikTok.

Багато людей вважають за краще сидіти біля проходу, а не біля вікна або жахливому середньому місці, тому що це дозволяє їм витягнути ноги в порожній простір поруч. І єдиною дратівливою річчю залишається підлокітник з боку проходу, який може заважати і робити політ менш комфортним. Якщо більшість інших підлокітників у літаках легко піднімаються без необхідності натискати будь-які кнопки, ті, що знаходяться біля проходу, здаються статичними та міцно утримуються на місці.

Але це не зовсім так, повідомила у Tiktok туристка Розі Доал. У своєму відео вона показала, що у петлі підлокітника захована кнопка, яка дозволяє його підняти. Достатньо лише натиснути її і вставати з крісла, а також просто перебувати в ньому буде набагато комфортніше.

Хоча це дуже простий трюк, багато людей не знали про нього і подякували Розі за її відео, у тому числі стюардеса, яка сказала, що хоче, щоб усі знали про це. “Я стюардеса, і я намагаюся показати якомога більшій кількості людей, що вставати з крісла може бути зручніше”, – написала вона. Інший користувач додав: “Ми повернулися з Тенеріфе минулого тижня, і я спробував це … спасибі, Розі”.

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