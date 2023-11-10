Туристів у Таїланді закликали не купувати золоті прикраси, оскільки новий вид підробки неможливо визначити

Інститут дорогоцінного каміння та біжутерії Таїланду (GIT) виявив новий спосіб підробки золота, який важко виявити без спеціального обладнання. Есперти закликали туристів не купувати золоті прикраси на відпочинку, так як новий вид підробки важко виявити.

Шахраї використовують порошок із нержавіючої сталі, змішують його із золотом та створюють підроблені вироби у вінтажному стилі, які виглядають практично ідентично справжнім прикрасам, уточнило видання The Thaiger.

Згідно з директором відомства GIT, Сумітом Прасонгпонгчаю, традиційного візуального огляду недостатньо для виявлення цього останнього методу підробки, тому тепер для виявлення підробок потрібне сучасне обладнання: «Регулярні перевірки та невеликі лабораторії без необхідних інструментів не в змозі виявити підроблене золото через складні методи». Тепер слід задіяти рентгенівські флуоресцентні апарати.

Щоб боротися з цією проблемою, GIT рекомендував мандрівникам вибирати магазини, які отримали сертифікат якості від надійних агентств, або звертатися до магазинів, які беруть участь у програмі «Купуй з упевненістю» (BWC), сертифікованій GIT. Ці магазини гарантують, що продукція, що продається, відповідає стандартам якості.

Сумі Прасонгпонгчай також пояснив, що вже недостатньо провести візуальний контроль справжності золота. Для надійного визначення справжності використання передових методів стає обов’язковим. Національна лабораторія контролю дорогоцінного каміння та ювелірної справи Таїланду використовує метод рентгенофлуоресценції (XRF). З його допомогою можна аналізувати домішки у зразку, що дає надійний та стандартизований спосіб виявлення підробок. Тому туристам, які планують придбання прикрас у Таїланді, рекомендується бути гранично обережними. Слід перевіряти справжність прикрас у надійних джерел та звертатися до сертифікованих магазинів, щоб не потрапити до рук шахраїв та не втратити гроші.