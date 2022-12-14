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ТаїландТуризм

Туристів у Таїланді попросили готувати теплий одяг

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристів у Таїланді попросили готувати теплий одяг

Не забувати про необхідність «теплішого одягу» і пам’ятати, що загроза злив і повені зберігається закликав туристів метеорологічний департамент Таїланду. За його даними, ситуація триватиме щонайменше тиждень, оскільки до Таїланду прийде «сильний холодний фронт» з Китаю. Він викличе падіння температури на 3-6 градусів по всій країні, крім того, очікуються сильні дощі — в основному на півдні країни.

На півдні туристів і мешканців ще раз попередили, щоб вони були готові до зливи, а головне можливим підтопленням і виходам річок з берегів. Також у Таїланді побоюються, що холодна погода стане приводом для зростання кількості простудних захворювань та поширення вірусів, включаючи все ще актуальний у тих краях коронавірус.

Нагадаємо, що кілька днів тому департамент вже попереджав туристів про ризики раптової повені. Винуватець ситуації — мусон, вірніше одразу два мусонні потоки, один із яких рухається на південь до Сіамської затоки, а другий на північ через верхню частину Малайзії. Потоки супроводжуються зливами, штормами та, відповідно, ризиком раптових підтоплень.

Особливо небезпечна ситуація складається в провінціях Чумпхон, Сураттхані, Накхоншрі Таммарат, Пхатталунг, Сонгкхла, Паттані, Яла і Наратхіват. Всіх, що там перебувають, попереджають бути обережними, готуватися до раптового сходу води, повеней, підтопленнями та зсувами. Нагадаємо, що в одній із цих провінцій розташовуються такі курорти як Самуї, Крабі і т.д.

Також туристів попередили, що хвилі в Сіамській затоці будуть сильними, що досягають двох метрів у висоту і до трьох метрів під час гроз. Морякам та туристичним прогулянковим корабликам рекомендують у море не виходити.

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