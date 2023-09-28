Туристів у готелях Таїланду закликали заощаджувати воду: у душових встановлять лічильники

На популярному тайському острові назріла серйозна проблема, у зв’язку з цим туристів у готелях Пхукета закликали швидше митися і рідше міняти рушники на відпочинку, щоб заощаджувати воду через її нестачу.

Як виявилось, через збільшення кількості відпочиваючих зростає споживання цінної прісної води. Місцева влада впевнена, що встановлені в душових лічильники допоможуть впоратися з дефіцитом природних ресурсів.

Відомо, що Управління національних водних ресурсів (ONWR) уклало договір з готелями на цьому популярному курортному острові, щоб запровадити заходи економії та боротьби з нестачею води, повідомило видання Phuket News. Перші на черзі – великі мережеві готелі.

Проблеми з постачанням та очищенням води стають все більш актуальними у Пхукеті, особливо зі збільшенням кількості туристів, які закономірно збільшують споживання водних ресурсів. Один із варіантів вирішення цієї проблеми від місцевих — будівництво каналів для зберігання води замість її скидання у море. Передбачається, що ці канали матимуть водяні затвори для утримання рідини.

Відомство також запропонувало встановити лічильники води в душових готелів, щоб гості та персонал могли бачити та контролювати свою витрату води в реальному часі. Вважається, що нові заходи стануть частиною кампанії зі сталого туризму, ініційованої Пхукетом, та сприятимуть дбайливому ставленню до водних ресурсів. Крім того, передбачалося, що готелі стимулюватимуть туристів не міняти рушники щодня, що також допоможе заощадити прісну воду на острові.

За межами цієї ініціативи курортна провінція також розглядає варіанти збільшення водних ресурсів. Ідея про необхідність ще одного водосховища, здатного вміщувати більше води, також була висловлена представниками острова, щоб упоратися з дефіцитом води та забезпечити стійкий розвиток регіону. Як уточнив президент Торгової палати Пхукета, в регіоні таких резервуарів зараз три — вони здатні вміщувати 21 млн куб. літрів води, але провінції з наростаючим турпотоком потрібно набагато більше – 80 млн. літрів води на рік.