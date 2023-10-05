Туристів попередили, що засипати у літаках – велика помилка

Бортпровідник попередив туристів, що найкращий спосіб уникнути синдрому зміни часових поясів під час відпустки – не робити великої помилки та не засипати в літаках. Натомість він радить подрімати після прибуття до пункту призначення, пише видання DailyStar.

Під час перельотів на далекі відстані багато хто любить почитати книгу, подивитися фільм чи трохи поспати. Але бортпровідник Боббі Лорі розповів, що сон – останнє, чим він займатиметься у літаку, вирушаючи у поїздку за кордон. Хоча іноді членам екіпажу доводиться спати у власній окремій кімнаті на борту, коли вони працюють. Однак туристам так чинити не рекомендується.

Бортпровідник стверджує, що бадьорість під час тривалого перельоту може допомогти подолати синдром зміни часових поясів при приземленні. За даними Національної служби охорони здоров’я Великобританії: «Збій у біоритмі – це коли ваш нормальний режим сну порушується після тривалого перельоту. Зазвичай він покращується протягом кількох днів, коли ваше тіло пристосовується до нового часового поясу».

Однак до цього турист може відчувати втому, слабкість і навіть нудоту, а постійне бажання спати часто псує відпустку. «Сон після прибуття або, в деяких випадках, нічний відпочинок миттєво скидає мій внутрішній годинник. Постарайтеся не спати під час польоту, і це допоможе вам відчути втому після прибуття. Ви можете піти спати прямо з аеропорту, як тільки дістанетеся до свого житла», – радить Боббі Лорі.

У разі прибуття вдень і бажання подрімати, слід поставити будильник, щоб не спати занадто довго. Тоді людина все одно буде достатньо втомленою надвечір, щоб заснути в нормальний час по новому часовому поясу. Бортпровідник також рекомендує спробувати прокинутися наступного дня у звичайний час замість піддатися спокусі поспати довше. А якщо ні, то перебудова на новий часовий пояс буде відкладена.

Експерти стверджують, що час приземлення у місці відпочинку також важливий. Лікар Дебора Лі з Великобританії сказала: «Відомо, що зміна часових поясів гірша для тих, хто подорожує на схід, ніж для тих, хто подорожує на захід. Вважається, що це пов’язано з тим, що коли ви подорожуєте на схід, час сну настає раніше (наприклад, 11 вечора в Парижі – це 4 ранку в Майамі), і важче заснути раніше звичайного часу».

Вона також порадила утримуватися від алкоголю під час польоту та від вживання надто великої кількості чаю чи кави. Лікар Дебора порадила: «Алкоголь пригнічує вироблення мелатоніну, порушуючи циркадні ритми. Спочатку він може викликати у вас сонливість, але в організмі алкоголь розщеплюється до ацетальдегіду, який є стимулятором.

Крім того, кофеїн є психоактивним стимулятором. Він викликає неспання і часто використовується для боротьби зі сном у тих, кому необхідно спати». Це означає, що обидві речовини можуть вплинути на цикл сну та здатність засипати, що робить їх вживання поганою ідеєю при зміні часових поясів.