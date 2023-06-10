Всі розділи
ГоловнаТаїландТуристів попередили про смертельну отруйну небезпеку в Таїланді
ТаїландТуризм

Туристів попередили про смертельну отруйну небезпеку в Таїланді

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристів попередили про смертельну отруйну небезпеку в Таїланді

Влада острова попередила любителів пляжного відпочинку про появу біля узбережжя португальських корабликів — різновиди отруйних медуз, повідомляє Phuket News.

Попередження було випущено після того, як понад 30 туристів поскаржилися на укуси на пляжі Ката минулого тижня. Відпочиваючих закликають не заходити у воду на пляжах Патонг, Най-Янг та Сурін, а також на мисі Панва, де існує загроза укусу желеподібних істот. Туристи також повинні бути уважними до прапорів, встановлених на узбережжі, та дотримуватися інструкцій рятувальників.

За даними видання Phuket Express, отруйні морські істоти виявили на пляжах під час останнього сезону мусонів. Вони отримали свою назву через зовнішню схожість з вітрильними кораблями. Отрута цих медуз здатна викликати серйозні опіки, алергічні реакції, які в деяких випадках можуть бути смертельними, а також здатні стати причиною проблем із диханням та зупинки серця.

Туристів попередили про смертельну отруйну небезпеку в Таїланді

За словами вчених, основну небезпеку для людини становлять токсичні щупальця медуз. Місцеві рятувальники у разі укусу радять терміново промити рану морською водою.

Деякі медики радять використовувати сольовий розчин: пів чайної ложки солі на склянку води. Сіль допоможе нейтралізувати отруту медузи та зніме больовий синдром.

Щоб уникнути небажаної зустрічі з морськими мешканцями, найголовніше — дотримуватись правил та інструкцій рятувальників. До речі, на єгипетському курорті акула напала на людину і пошматувала його на очах у батька.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Чим відрізняються “готелі для дорослих” від звичайних

LifeStyle
Напевно, при бронюванні готелю на популярних курортах ви звертали...

Суворість до сусідів та пунктуальність: 6 незвичайних правил життя в Німеччині

LifeStyle
Вони платять податки на собак і телевізор, зустрічаються з...

Неможливо відмовитись: ці міста платять іноземцям за переїзд

Греція
Згідно з популярним відеоблогером, ці три міста готові платити...

У ОАЕ посилили візові правила для власників гостьових віз

Візи
Як повідомляє The National, влада Дубая скасувала 10-денний пільговий...

Що потрібно взяти із собою для відпочинку на морі: чек-лист

LifeStyle
Поїздка на море - один із найкращих способів відпочити...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму