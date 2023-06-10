Туристів попередили про смертельну отруйну небезпеку в Таїланді

Влада острова попередила любителів пляжного відпочинку про появу біля узбережжя португальських корабликів — різновиди отруйних медуз, повідомляє Phuket News.

Попередження було випущено після того, як понад 30 туристів поскаржилися на укуси на пляжі Ката минулого тижня. Відпочиваючих закликають не заходити у воду на пляжах Патонг, Най-Янг та Сурін, а також на мисі Панва, де існує загроза укусу желеподібних істот. Туристи також повинні бути уважними до прапорів, встановлених на узбережжі, та дотримуватися інструкцій рятувальників.

За даними видання Phuket Express, отруйні морські істоти виявили на пляжах під час останнього сезону мусонів. Вони отримали свою назву через зовнішню схожість з вітрильними кораблями. Отрута цих медуз здатна викликати серйозні опіки, алергічні реакції, які в деяких випадках можуть бути смертельними, а також здатні стати причиною проблем із диханням та зупинки серця.

За словами вчених, основну небезпеку для людини становлять токсичні щупальця медуз. Місцеві рятувальники у разі укусу радять терміново промити рану морською водою.

Деякі медики радять використовувати сольовий розчин: пів чайної ложки солі на склянку води. Сіль допоможе нейтралізувати отруту медузи та зніме больовий синдром.

Щоб уникнути небажаної зустрічі з морськими мешканцями, найголовніше — дотримуватись правил та інструкцій рятувальників. До речі, на єгипетському курорті акула напала на людину і пошматувала його на очах у батька.