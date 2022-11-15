Туристів попередили про шахраїв у Європі

Туристи розповідають, як під час поїздок до Риму та Відня під виглядом туристів до гостей міста почали часто підходити шахраї з проханням купити їм їжу, мотивуючи тим, що вони закінчили гроші, передає Dip.org.ua з посиланням на TheSun.co.uk.

Один із туристів, потрапивши в цікаву ситуацію, звернувся до користувачів Reddit із запитанням, чи стикалися вони з шахраями під час подорожі до Європи.

“Я був у Римі, і до мене підійшов хлопець. Він пояснив, що він з Угорщини і у нього попереду ще три дні до вильоту додому, але в нього закінчилися гроші. Потім він попросив мене купити йому макарони у найближчому місці. Я сказав йому , що в мене обмежений бюджет, але запропонував йому два банани, які у мене були з собою, він у результаті взяв їх, також щось подібне трапилося зі мною під час попередньої поїздки, до коронавірусу, на автовокзалі у Відні. з Балканських островів з якоюсь невиразною розповіддю про те, як у нього закінчилася готівка, і попросив купити йому в кіоску фастфуд. Однак коли я запропонував йому їжу, яка була в мене з собою, хлопець розлютився, назвавши це лайновою їжею”, – він написав свою історію.

Користувачі платформи пояснили, що чоловік став жертвою шахрайства, організованого власниками магазинів, щоби отримати більше грошей. Мандрівники радять ігнорувати будь-кого, хто підходить на вулиці з такими проханнями.

“Досить поширена афера в деяких частинах світу, коли шахраї працюють з місцевим магазином. Вони благають вас купити якийсь товар, а коли ви підете, покладуть його назад на полицю в магазині-партнері, а гроші покладуть у кишеню”, – написав один туристів.

Інша версія туристів — про туристів-жебраків, які подорожують без грошей за чужий рахунок, їх теж потрібно ігнорувати.