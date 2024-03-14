Туристів попередили про небезпеку: у Таїланді виявили спалах небезпечного вірусу

Провінція Бурірам у Таїланді випустила попередження про загрозу спалаху сибірки, тяжкого бактеріального захворювання, після виявлення трьох випадків у сусідньому Лаосі, передає The Thaiger.

Захворювання, яке може передаватися від тварин до людей, особливо при вживанні в їжу сирого м’яса великої рогатої худоби та буйволів, викликало посилений нагляд та вжиття запобіжних заходів.

Ветеринарний офіс провінції під керівництвом ветеринара Апічата Суванчайроба наголосив на необхідності пильності щодо сибірки, яка тривалий час не реєструвалася в Таїланді. Бактерія Bacillus anthracis викликає важкі симптоми у інфікованих тварин, і фермерам радять звертатися за ветеринарною допомогою, якщо вони помічають незвичайну поведінку чи поразки у худоби.

Захворювання проявляється високою температурою у тварин і може призвести до смерті, що супроводжується виділенням крові з різних отворів. У зв’язку з цим влада наголосила на важливості не забивати тварин без професійного нагляду, оскільки неправильне поводження із зараженими тушами може призвести до поширення хвороби.

Крім того, у відповідь на випадки, виявлені в Лаосі 7 березня, Департамент розвитку тваринництва Таїланду посилив контроль на кордоні, щоб запобігти незаконному ввезенню живої великої рогатої худоби, буйволів, кіз та овець, а також інших продуктів тваринництва. Фермерам рекомендується вакцинувати свої стада і повідомляти владу про будь-які підозрілі випадки смерті тварин.