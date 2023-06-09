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Туристів попередили про літній спалах заразного вірусу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристів попередили про літній спалах заразного вірусу

Майже дві сотні пасажирів та членів екіпажу заразилися норовірусом на круїзному лайнері Celebrity Summit, фахівці попереджають туристів про літній спалах інфекції у круїзах.

За інформацією Insider, 177 людей заразилися норовірусом під час круїзу на лайнері Celebrity Summit, що плив на Бермудські острови з американського міста Бейонн. Фахівці Центру з контролю та профілактики захворювань США попередили мандрівників про високий ризик спалаху вірусу у круїзах.

Оскільки на круїзному лайнері туристи знаходяться в обмеженому просторі близько один до одного, вірус швидко поширюється. Загалом на борту круїзного судна захворіло 7 відсотків пасажирів та понад 2 відсотки членів екіпажу. Випадок на Celebrity Summit став 12-м спалахом шлунково-кишкового захворювання на круїзному лайнері з початку цього року. Для порівняння, за весь 2019 рік їх було зареєстровано лише 10.

Медики інформують, що норовірус швидко поширюється через заражені частки, які потрапляють на різноманітні поверхні, їжу та воду. Їм можна заразитися при торканні заражених поверхонь, споживанні їжі або води та тісному контакті з інфікованою людиною. Симптоми норовірусу виявляються протягом 1-2 днів після зараження. Інфікована людина розносить мільярди часток вірусу, які не можна побачити без мікроскопа. При цьому для зараження інших людей достатньо пари частинок.

До симптомів неприємного шлунково-кишкового вірусу належать нудота, діарея, блювання, висока температура. Фахівці рекомендують туристам, які подорожують у круїзі, повідомляти про погане самопочуття до посадки на борт, щоб компанія могла запропонувати альтернативні поїздки та дати. У разі прояву симптомів вже на судні слід повідомити про це медпункт, радить джерело.

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