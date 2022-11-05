Туристів на Пхукеті попередили про сильні дощі

Туристам, які зараз перебувають на Пхукеті, варто приготуватися до негоди. У найближчі кілька днів провінцію знову заливатимуть дощі. Відповідне попередження опублікував метеорологічний департамент Таїланду.

Зокрема, з 4 до 6 листопада південь королівства накриє північно-західний мусон. Під його вплив потраплять туристичні провінції Пхукет та Крабі.

При цьому наслідки очікуються такі ж, як і в низький сезон: сильні дощі з загрозою повеней і потоків води з пагорбів, високі хвилі на морі.

Відповідно, туристам слід вжити необхідних запобіжних заходів. Зараз на багатьох пляжах Таїланду стоять червоні прапори, які означають заборону купання. Однак, деяких відпочиваючих це не зупиняє.