Всі розділи
ГоловнаТаїландТуристів на Пхукеті попередили про сильні дощі
ТаїландТуризм

Туристів на Пхукеті попередили про сильні дощі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристів на Пхукеті попередили про сильні дощі

Туристам, які зараз перебувають на Пхукеті, варто приготуватися до негоди. У найближчі кілька днів провінцію знову заливатимуть дощі. Відповідне попередження опублікував метеорологічний департамент Таїланду.

Зокрема, з 4 до 6 листопада південь королівства накриє північно-західний мусон. Під його вплив потраплять туристичні провінції Пхукет та Крабі.

При цьому наслідки очікуються такі ж, як і в низький сезон: сильні дощі з загрозою повеней і потоків води з пагорбів, високі хвилі на морі.

Відповідно, туристам слід вжити необхідних запобіжних заходів. Зараз на багатьох пляжах Таїланду стоять червоні прапори, які означають заборону купання. Однак, деяких відпочиваючих це не зупиняє.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму