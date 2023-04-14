Туристів можуть почати штрафувати у Таїланді за свіжі фрукти

Міністерство сільського господарства Таїланду повідомило туристів та місцевих жителів, що за ввезення свіжих фруктів у країну без законного дозволу загрожує кримінальне переслідування, передає CTN News.

У відомстві наголосили, що для ввезення продуктів харчування з інших країн потрібний спеціальний фітосанітарний сертифікат.

“Пасажирам, які порушили Закон про карантин рослин, загрожує штраф у розмірі 20 тисяч бат (584 долари США), тюремне ув’язнення терміном на один рік або обидва покарання відразу”, – пише видання.

Глава тайського мінсільгоспу Рапіпхат Чантарасрівонг пояснив, що забороною часто нехтують тайці, які повертаються додому з Південної Кореї та Японії.

“Коли вони повертаються звідти, вони люблять привозити із собою свіжі фрукти, такі як хурма та виноград, які там дешевші, ніж у Таїланді.

Ми хотіли б попередити їх, що така поведінка є незаконною, незалежно від намірів, з якими це було зроблено, або через незнання закону”, – сказав тайський чиновник.

У відомстві також додали, що вся незаконно імпортована продукція буде вилучена та спалена за високих температур, щоб “віруси не завдали шкоди сільському господарству Таїланду”, повідомляє KhaoSod News. Галузеве міністерство та працівники тайських аеропортів розробляють стратегії щодо впровадження механізму стеження за дотриманням правила.

“Раніше в аеропорту Пхукета було зупинено туриста з Австралії за спробу ввезти папайю та кокос без необхідної документації. Минулого року подружня пара з Великобританії була затримана в аеропорту Бангкока за спробу пронести манго, заховані в їхньому багажі”, – наводять ЗМІ приклади від офіційних осіб.