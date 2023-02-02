Туристам розповіли, як їх нахабно обманюють у ресторанах Таїланду

Блогер-мандрівник засмутився після відвідування кафе в курортній Паттайї і пішов голодним. Про те, як туристів нахабно дурять у місцевому громадському харчуванні, він розповів на сторінках свого блогу.

«Коли в Таїланді йдеш у хороше кафе, не почитавши відгуки, то не дивуйся, що реальність виявиться не зовсім такою, яку ти очікуєш побачити. Паттайя є туристичним містом і в цьому місті, як у жодному іншому, велика спокуса легко робити гроші на довірливих туристах. Не всі заклади міста дбають про свою репутацію та відверто дурять туристів. В один із таких закладів мене довелосі зайти», — розповів він.

Автора спокусила приваблива картинка-меню на вході до закладу та прийнятні ціни. Проте все пішло не за планом, коли туристу принесли першу, а потім і другу страву.

За його словами, він зазнав глибокого розчарування. Страви разюче відрізнялися від представлених на фото. Так, шашлички з яловичини виявилися неапетитними на вигляд, шматки м’яса не перевищували 5-копійчану монету, а сама порція теж виявилася крихітною. «На смак ці шашлички були такі самі, як і на вигляд. Я навіть і припустити не міг, що в яловичині буває стільки жиру», — розчаровано відзначив турист. У результаті своє сумнівне гастрономічну пригоду чоловік заплатив 400 бат, тобто, 410 гривень за поточним курсом і вийшов із цього кафе абсолютно голодним.