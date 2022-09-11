Туристам розповіли чи можна перевозити в салоні літака зрізані квіти і як саме

Гарний букет куплено, залишилося довезти його до пункту призначення. Виявляється, перевезення квітів літаком має багато обмежень і тонкощів.

По-перше, перевозити живі рослини в літаку не завжди дозволено – все залежить від того, куди саме ви прямуєте. Європа — це не проблема, але в таких країнах, як США, Канада, Австралія та Нова Зеландія, існують дуже суворі правила ввезення товарів, що швидко псуються. Причина в тому, що у квітів та інших рослин існують хвороби, на них живуть мікроскопічні кліщі і т.д. Про ввезення свіжозрізаних квітів у ці країни не може бути й мови, митниця після прибуття конфіскує та утилізує їх без розмов. В амстердамському аеропорту Схіпхол продаються букети із спеціальним медичним сертифікатом — їх можна взяти із собою в ці країни.

Як зберегти квіти гарними під час перевезення?

Перша порада: запобігайте зневодненню.

Якщо ви знаходитесь в дорозі всього кілька хвилин, це не така вже проблема. Але якщо подорож тривала, необхідно тримати квіти вологими. Оберніть вологий крафт-папір навколо нижньої частини квіткових стебел і закріпіть поліетиленовий пакет не надто тугою гумкою.

Якщо ви йдете з букетом квітів пішки, міцно тримайте букет і стежте, щоб не трясти квіти занадто сильно. Тримайте букет суцвіттями вниз, щоб вони отримували якнайменше сонячного світла. Якщо на вулиці вітер, постарайтеся вкрити квіти своїм тілом. Так ви продовжите їм молодість та красу.

Якщо вам потрібно перевезти квіти в автомобілі, спочатку переконайтеся, що потік повітря з кондиціонера не спрямований на букет. Коли квіти на протязі, вони швидко висихають. Найкраще місце для транспортування квітів – багажник. Тут немає кондиціонера, ні вентиляції. Інше місце — на килимку в ногах переднього пасажира. Перевірте, чи повітряний потік не спрямований на них. Загалом, головне, щоб квіти не знаходилися на сонячному світлі та на протязі.