Туристам розкрили несподівану перевагу «жахливого» середнього місця в літаку

Як правило, туристи вважають середнє місце в літаку найгіршим на рейсі. Проте експерт з подорожей Джейкоб Уеддерберн-Дей у розмові з The Sun розкрив мандрівникам несподівану перевагу, чому слід вибирати його, а не місце біля вікна чи біля проходу.

За словами фахівця, туристи, які посіли «жахливе» середнє місце з більшою ймовірністю, отримають безкоштовне підвищення класу обслуговування. «Якщо вам не подобається невизначеність очікування реєстрації за кілька годин до вильоту, тоді обов’язково оберіть середнє місце. Авіакомпанії з більшою ймовірністю підвищать клас туристів, які сидять на середньому сидінні, оскільки ці крісла зазвичай вважаються найменш бажаним місцем для сидіння. Отже, якщо ви не заперечуєте затиснутися між двома іншими людьми, можливо, варто забронювати ці місця», – повідомив він.

Зайняти незручне місце також має сенс, насамперед, туристам, що подорожують наодинці, оскільки саме вони першими на черзі перейдуть з економу у більш комфортний клас.

Проте це не єдина причина бронювати середнє місце. Так, одна стюардеса розповіла, що пасажир, який сів посередині, має право на обидва підлокітники, оскільки це місце вважається найгіршим – подробиці читайте за цим посиланням.

Експерт із подорожей Dealchecker Розі Пантер підтримала це, заявивши раніше таке: «Загальновизнано, що пасажир на середньому сидінні витягнув коротку соломинку, умовно кажучи, тому він має отримати розкіш обох підлокітників».

Згідно з недавнім дослідженням, середнє місце також є найбезпечнішим у разі авіакатастрофи, якщо воно знаходиться у задній частині літака. Фахівець з польотів нещодавно розповів, чому ви завжди повинні обирати найгірше місце у літаку.

Досвідчений мандрівник Джон Берфітт зазначив, що бронювання місця біля вікна в задній частині літака поруч із туалетами робить авіаподорож набагато спокійнішою: «Я помітив, що за цими сидіннями була стіна, і там нікого не штовхали ногами. Не дивно, що ці люди виглядали розслабленими!