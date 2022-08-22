Туристам розкрили несподівану перевагу місць у хвості літака

Місця у хвостовій частині літака стануть у пригоді любителям «халяви». За словами стюардеси Енні Кінгстон, члени екіпажу з більшою ймовірністю запропонують скористатися привілеями туристам, які розташовані в задній частині авіалайнера. Про це авіаексперт розповіла на форумі Reddit.

Не тільки перший клас отримує vip-обслуговування під час перельоту, а й ті, хто сидить наприкінці салону. Більшість людей часто вибирають місця ближче до передньої частини, щоб швидше вийти з літака, коли він приземлиться. Однак пасажирам, що сидять у хвості, можуть дістатися бонуси та додаткові предмети комфорту, наприклад, подушки та їжа, причому виключно через таку посадку в літаку.

Пасажирів, що сидять на самому кінці літака, бачить менше пасажирів, тому, якщо їм принесуть додатковий напій або набір туалетного приладдя, це, швидше за все, залишиться непоміченим. «Ми вважаємо за краще не відповідати на дзвінки з передньої частини літака, тому що відповісти на один із них означає потенційно виставляти напоказ будь-який предмет, який пасажир запросив, усім іншим шляхом. Це може викликати проблеми, оскільки в літаках часто не вистачає додаткового алкоголю, подушок, затичок для вух та зубних щіток, або у нас обмежений час на обслуговування – так відбувається під час коротких рейсів. Однак пасажирам, які сидять у хвості літака, набагато простіше покласти другу міні-пляшку вина», – пояснила бортпровідниця.

Стюардеса Аманда Плева погодилася з цим, зазначивши наступне: «Чи отримують пасажири найкраще обслуговування у задній частині літака? Безперечно! Зазвичай зрештою у нас більше порозуміння з людьми, які сидять в останніх рядах, тому що ми закінчили обслуговування і все сповільнилося. Я також вважаю, що люди, які не заперечують сидіти ззаду, набагато спокійніші».

За словами стюардеси Сієрри Містт, яка працює бортпровідницею в авіакомпанії в США, додала, що такі мандрівники також мають більше шансів отримати підвищення класу обслуговування: «Якщо наш рейс не заповнений, нам доводиться переміщати людей з міркувань вагового балансу. Отже, якщо нам доведеться пересадити туристів уперед, як ви вважаєте, звідки ми їх візьмемо? З хвоста».

Раніше стюардеса повідомила, що пасажирам, які бажають скористатися послугами першого класу, слід уникати вибору спеціального харчування під час польоту. Якщо з’явиться вільне місце, пасажири, у яких харчування відрізняється від стандартного, з меншою ймовірністю отримувати привілеї.