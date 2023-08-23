Туристам роз’яснили, чи давати чайові в Таїланді і якщо так, то скільки

Традиції чайових – це завжди тонка грань між повагою до місцевої культури та бажанням не образити сервіс. Коли справа стосується Таїланду, ця грань стає особливо тонкою. Але чи давати чайові в цій популярній у туристів країні?

У різних куточках світу традиції стосовно чайових різняться. У Японії та Китаї, наприклад, залишати гроші понад чека не прийнято. У Таїланді ситуація неоднозначна. Як розповів у своєму блозі мандрівник, який проживає в північній провінції цієї азіатської країни: «Тайський персонал зазвичай не чекає на чайові, хоча бувають і винятки». Іншими словами, турист не відчуватиме тиску з боку персоналу про необхідність залишити чайові у ресторані чи кафе, як це відбувається на інших популярних курортах.

Нагадаємо, що нещодавно на одному з них спалахнув скандал, коли з’ясувалося, що чайових у розмірі 500 євро тепер недостатньо і офіціанти почали вимагати по 1000 євро – подробиці читайте за цим посиланням.

Проте, заради справедливості, варто зазначити, що в популярних туристичних локаціях Таїланду, де обслуговування туристів є повсякденним заняттям, офіціанти частіше розраховують на додаткову винагороду. Але навіть там, як зауважив блогер, це відбувається «не скрізь». У частині закладів, таких як бари, де є жінки «не найважчої поведінки», чайові можуть навіть випрошені.

Що стосується респектабельніших закладів, де сервіс на найвищому рівні, чайові не очікують, але приймуть із вдячністю. Щодо цього мандрівник розповів історію про своїх американських друзів-пенсіонерів, які залишили чайові в мексиканському ресторані в північній провінції Чіангмай. Після відвідування закладу вони залишили офіціанту-тайцю «на чай» 500 бат (приблизно 525 грн.). Але офіціант не зрозумів їхнього жесту і побіг повертати їм залишені гроші, подумавши, що гості просто забули їх на столі. І це не єдиний випадок такого роду, зазначив автор матеріалу.

Самі тайці, як правило, не залишають чайові. У місцевих кафе та ресторанах, де вони самі постійно бувають, додаткових грошей за обслуговування ніхто не чекає. Іншими словами, залишати чи ні чайові в Таїланді залишається на розсуд самого туриста: залишить – добре, не залишить – «тягти» гроші в популярних ресторанах, кафе та готелях з нього не будуть.

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