Туристам пояснили, в чому секрет комфорту подорожей у хвостовій частині літака

Несподівану перевагу місць у хвості літака розкрила стюардеса Енні Кінгстон. Пасажирам із цієї частини авіасудна можуть запропонувати скористатися цілим рядом привілеїв.

Нерідко туристи вважають за краще купувати місця ближче до передньої частини літака, щоб швидше вийти після закінчення польоту. Однак пасажирам з хвостової частини авіасудна дістаються різноманітні додаткові предмети комфорту. Причому це залишається непоміченим іншими мандрівниками.

«У літаках часто не вистачає додаткового алкоголю, подушок, затичок для вух та зубних щіток, або ми маємо обмежений час на обслуговування — так відбувається під час коротких рейсів. Однак пасажирам, які сидять у хвості літака, набагато простіше покласти другу міні-пляшку вина», — наводить слова бортпровідниці «ДІП» із посиланням на Reddit.