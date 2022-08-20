Всі розділи
ГоловнаLifeStyleТуристам пояснили, в чому секрет комфорту подорожей у хвостовій частині літака
LifeStyleТуризм

Туристам пояснили, в чому секрет комфорту подорожей у хвостовій частині літака

Панасюк Олексій
Панасюк Олексій
Donate
Туристам пояснили, в чому секрет комфорту подорожей у хвостовій частині літака

Несподівану перевагу місць у хвості літака розкрила стюардеса Енні Кінгстон. Пасажирам із цієї частини авіасудна можуть запропонувати скористатися цілим рядом привілеїв.

Нерідко туристи вважають за краще купувати місця ближче до передньої частини літака, щоб швидше вийти після закінчення польоту. Однак пасажирам з хвостової частини авіасудна дістаються різноманітні додаткові предмети комфорту. Причому це залишається непоміченим іншими мандрівниками.

«У літаках часто не вистачає додаткового алкоголю, подушок, затичок для вух та зубних щіток, або ми маємо обмежений час на обслуговування — так відбувається під час коротких рейсів. Однак пасажирам, які сидять у хвості літака, набагато простіше покласти другу міні-пляшку вина», — наводить слова бортпровідниці «ДІП» із посиланням на Reddit.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяCOVID Travel NewsТуреччинаУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму