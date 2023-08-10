Туристам пояснили чому серпень не найкращий час для відпустки

На перший погляд, серпень здається ідеальним місяцем для відпочинку: літо проявляє себе в повній красі, радуючи теплом, яскравим сонцем та іншими приємностями. Однак ключове слово тут – “здається”. Якщо вдуматися, стає ясно, що погода в серпні далеко не завжди комфортна і далеко не скрізь, ціни на курорти зростають до небес, а юрби туристів змушують думати, що настав апокаліпсис, а не осінь.

Погода

У південній півкулі, як зазначають експерти, серпень супроводжується взимку. Однак це не та зима, з якою ми знайомі на півночі, а з ураганами, штормами та тропічними зливами, які можуть тривати весь день. Екзотичні місця, такі як Південно-Африканська Республіка, Золоте узбережжя Австралії та Аргентина, не є найкращими виборами. Навіть Карибське море, крім Куби, Домініканської Республіки та Мексики, може бути дуже бурхливим. Навіть Таїланд, з його популярними місцями як Пхукет та Пхі-Пхі, приймає рясні дощі.

На узбережжях Пенанга та Лангкаві в Малайзії влітку зустрічаються медузи, а на Мальдівах, які здаються створеними для дайвінгу, вода каламутніє через мусони. Деякі популярні курорти в серпні теж стикаються з нестерпною спекою. Наприклад, у Туреччині та Криму температура піднімається до +35 °C, на Кіпрі та в ОАЕ – до +40 °C, у Єгипті – до +45 °C.

Хоча є й м’якіші місця з погодою. Чорногорія, Хорватія, Франція, Португалія, Канарські острови та Мальта підходять для пляжного відпочинку, але навіть там екскурсії можуть бути трохи важкуватими через спеку.

Ціни

Цікаво, що ціни на відпочинок у серпні іноді перевершують навіть новорічні. Можна було б подумати, що сезон добігає кінця, і ціни мають зменшуватися, але ні – часто в липні можна відпочити набагато дешевше.

Можливо, власники готелів та інші учасники туристичної індустрії хочуть заробити максимум на тих, хто хоче вразитись влітку в останній момент. Але це може здатися не надто обґрунтованим, враховуючи, що у вересні ціни знижуються, погода стає комфортнішою, а натовпи туристів починають розріджуватись – справжній рай для відпочинку!

Багато людей обирають серпень для відпочинку через сучасні тенденції. Наприклад, у Європі багато хто воліє брати відпустку саме цього місяця, оскільки на початку літа їм ще холодно. Це призводить до напливу туристів із північних країн до регіонів Південної Європи, таких як Італія, Іспанія та Греція.

Також у теплих країнах у серпні дозрівають фрукти та овочі, такі як персики, виноград, інжир, абрикоси, дині, помідори, кукурудза, папая та манго. Гурмани, втомлені від недозрілих або оброблених хімікатами продуктів, прагнуть насолодитися свіжою, соковитою та ароматною їжею.

Балі в цей час освоєно австралійськими туристами, які втікають від зими на півдні. У Кенії та Танзанії починаються міграції диких тварин, що приваблює безліч спостерігачів.

Навіть у Туреччині, де національні свята, місцеві жителі приєднуються до відпочивальників. Навіть у таких містах, як Париж, Будапешт та Рим, складно знайти місце у музеях, ресторанах та магазинах через велику кількість туристів.

Отже, уявіть, що людина, яка планує відпочинок у серпні, прочитала всю цю інформацію. Він завершив усі справи, придбав квитки, розробив маршрут найкращими місцями і готується приєднатися до натовпу, що очікує сонця та задоволень.

В такому випадку варто заспокоїти його: відпустка наприкінці літа може бути такою ж чудовою, як і в будь-яку іншу пору року. Головне – підготуватися до можливих несподіванок, мати гарний настрій та готовність до зміни планів через форс-мажорні обставини. Сонцезахисні засоби, парасольки та гарне спілкування можуть зробити відпочинок у серпні приємним і незабутнім.