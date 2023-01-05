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Туризм

Туристам пояснили, чому не варто відпочивати в спекотних країнах взимку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристам пояснили, чому не варто відпочивати в спекотних країнах взимку

Провести відпустку взимку десь на півдні — що може бути краще? Хоч на якийсь час скинути з себе пуховики, теплі чоботи і шапку і повалятися на обпаленому пісочку десь у Єгипті — мрія ж! Однак, за словами лікаря, різка зміна клімату та подорожі з мінус 15 плюс 30 може вкрай згубно позначитися на здоров’ї.

В умовах різкої зміни клімату відбувається різка перебудова імунітету та акліматизація — і те, і те дуже небезпечне для нашого організму. Особливо не варто практикувати такі подорожі людям із серцево-судинними захворюваннями та гіпертонією.

Крім того, лікар попередив, що на відпочинку в екзотичних країнах краще не захоплюватися місцевими стравами. Все через те, що незвичні для нашого організму продукти можуть спричинити погіршення самопочуття. Тож узимку краще відпочивати там, де холодно.

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